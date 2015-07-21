تثبیت قیمت دارو در کشور/کاهش ارز واردات دارو

دکتر مهدی پیرصالحی با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های دولت یازدهم تدوین و طی مراحل متوالی در حال اجراست اظهار داشت: حل مشکلات دارویی در این دولت بسیار تاثیر گذار بوده است و تمامی این موفقیت ها مرهون مدیریت شایسته ریاست سازمان است.

وی گفت: کاهش و تثبیت قیمت دارو در ۲ سال اخیر یکی از اولویت های این اداره بوده است که در این زمینه، چانه زنی با شرکت های دارویی، اقدام به موقع جهت تامین و تدارک دارو، قیمت گذاری داروهای وارداتی به صورت مقایسه با کشورهای مرجع، تثبیت قیمت داروهای تولید داخل و اعمال محدودیت واردات داروهای برند اصلی مشابه تولید داخل بوده است.

پیرصالحی اظهار داشت: اعمال تعرفه واردات برای داروهای دارای مشابه تولید داخل، ایجاد مسیر سریع بررسی پرونده و صدور پروانه ساخت،قیمت گذاری تشویقی برای اولین داروی تولید داخل مشابه واردات و تدوین ضوابط حمایتی برای شرکت های دانش بنیان داروسازی از دیگر اقدامات در راستای کاهش و تثبیت قیمت دارو بوده است.

مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در پایان گفت: تعداد اقلام دارویی از ۲۷۰ قلم در سال ۹۲ به زیر ۳۰ قلم رسیده و ارز تخصیصی برای واردات دارو نیز کاهش داشته است.