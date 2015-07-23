صنعت گردشگری زنجان و روزهای خوش تحول/ سفرهای تابستانی رونق گرفت

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: شاید در چند سال گذشته واژه گردشگری در زنجان واژه غریبی بود و کمتر مسافری در ایام پیک سفر به بازدید چند دقیقه ای از آثار و بناهای تاریخی زنجان راغب بود ولی این روزها پرده از چهره زیبای گردشگری زنجان کناررفته و گردشگری زنجان روزهای اوج را تجربه می کند.

گردشگری استان زنجان با وجود ۹۸ جاذبه گردشگری كه هشت مورد آن جایگاه بین‌المللی و ۱۲ مورد جایگاه ملی دارند، وارد مسیری شده كه این استان غریب با صنعت گردشگری را به مقصد گردشگری تبدیل كند.

۹۸ جاذبه گردشگری متعلق به استان زنجان شناسایی شده است

طبق سطح‌بندی‌های صورت گرفته برای جاذبه‌های گردشگری استان، ۹۸ جاذبه متعلق به این استان شناسایی شده كه برخی از آن‌ها اعم از گنبد آجری سلطانیه، غار آهکی کتله‌خور، رختشویخانه، بازار سرپوشیده و مردان نمکی از بی‌بدیل‌ترین جاذبه‌های گردشگری در دنیا محسوب می‌شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان، چندی پیش سابقه تهیه طرح جامع گردشگری استان را بدون سطح‌بندی به دهه ۸۰ ربط داده و افزود: در این طرح ۵۸۳ جاذبه گردشگری برای استان شناسایی شده است.

از دو سال پیش تاكنون با تاكیدات مدیران وقت، استان زنجان برای رونق گردشگری باید مسیرهای گردشگری را تعریف می‌كرد تا مسافران از پراكندگی جاذبه‌ها دچار سردرگمی نمی‌شدند و در این مسیرها از چندین جاذبه بازدید می‌كردند، بنابراین در دو محور اصلی زنجان- خدابنده – گرماب به سمت غار كتله‌خور و زنجان- آذربایجان فعالیت‌های معرفی فرصت‌های گردشگری آغاز شد.

محورهای زنجان – تکاب – تخت سلیمان، زنجان- ماهنشان، زنجان- طارم از محورهای فرعی توزیع گردشگر در سطح استان زنجان شناخته شدند در نتیجه محورهای زنجان – تکاب – تخت سلیمان، زنجان- ماهنشان، زنجان- طارم از محورهای فرعی توزیع گردشگر در سطح استان شناخته شدند.

با تغییر مدیریت اداره‌كل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان از دو سال پیش با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته معرفی جاذبه‌های گردشگری استان آغاز شد، تعامل با بخش خصوصی افزایش یافت و رویكردی نو در حوزه صنایع‌دستی استان به‌عنوان یكی از جاذبه‌ها ایجاد شد.

تاثیر اقدامات صورت گرفته با افزایش مسافران، افزایش زمان اقامت گردشگر در زنجان و رونق گرفتن بازار صنایع‌دستی، نمایان شد.

در تعطیلات اخیر كه مقارن با عید سعید فطر بود، بهانه‌ای برای تجدید قوا پیش آمد و زنجان به‌عنوان شاهراه شمال‌غرب كشور، محلی برای گذران تعطیلات مسافران تابستانی شد.

مدیركل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان، با اشاره به اقامت ۱۲ هزار و ۱۹۳ نفر مسافر در زنجان طی تعطیلات اخیر، به مهر گفت: خوشبختانه ذائقه سفر مردم تغییر كرده است.

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، اظهار كرد: ۲۵ تا ۲۸ تیر امسال، ۱۲ هزار و ۱۹۳ نفر در زنجان اقامت داشتند كه از این تعداد یك هزار و ۴۱۸ نفر در هتل، دو هزار و ۵۹۰ نفر در كلاس‌های مدارس، ۲۳۵ نفر در كمپ‌های موقت و سایرین در مهمانپذیرها، منازل استیجاری، چادرهای مسافرتی و هتل آپارتمان‌ها اقامت داشتند.

به گفته وی، ۲۳ هزار و ۷۳۰ بازدید از مراكز تاریخی، تفریحی و توریستی استان زنجان در تعطیلات اخیر صورت گرفته كه از این تعداد ۱۰ هزار و ۴۶۵ بازدید مربوط به گنبد تاریخی سلطانیه، چهار هزار و ۶۸۰ فقره مربوط به مردان نمكی، سه هزار و ۲۷۵ بازدید مربوط به مورد مربوط غار كتله‌خور و پنج هزار و ۲۱۰ نفر مربوط به رختشویخانه است.

وی خاطرنشان كرد: طی این مدت به‌منظور نظارت بر خدمات، در مجموع ۸۱ بازدید از مراكز اقامتی، رستوران‌ها و مراكز پذیرایی و دفاتر خدمات پذیرایی صورت گرفت.

مدیركل میراث‌فرهنگی و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان زنجان، ضمن ابراز خرسندی از تغییر ذائقه سفر مردم، یادآور شد: با توجه به اینكه مقصدهای گردشگری مانند شمال كشور ظرفیت اشباع شده‌ای دارند، توزیع همه مكانی و همه زمانی سفر مد نظر قرار گرفته است.

رحمتی افزود: شعاع استقرار زنجان نسبت به پایتخت كشور كه مسافر فرست‌ترین استان است، مناسب بوده و نیز دمای هوای این استان نسبت به پایتخت اختلاف محسوسی دارد، بنابراین توانسته مقصد مناسبی برای مسافران تابستانی باشد.

وی یادآور شد: افزایش قابل توجه مسافران در تعطیلات اخیر و بازدیدهای صورت گرفته از جاذبه‌های استان، مبین آن است كه معرفی این جاذبه‌ها اعم از سلطانیه و غار كتله‌خور نسبت به گذشته بهتر بوده است.

برای اقتصادی شدن گردشگری استان زنجان باید زمان توقف مسافر افزایش یابد

مدیركل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان با بیان اینكه تاكید بر افزایش زمان توقف مسافران است، تصریح كرد: برای اقتصادی شدن گردشگری استان باید زمان توقف مسافر افزایش یابد كه برای حصول به این هدف سعی كردیم جاذبه‌ها را در مكان‌های گردشگری افزایش دهیم.

رحمتی: نبود استمرار در گردشگری طی فصول سال، مانع اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری برای ارائه خدمات به گردشگران می‌شود رحمتی راه اندازی عكاس‌خانه شهر در رختشویخانه زنجان را از جمله این جاذبه‌ها برشمرد و افزود: استفاده از راهنماهای محلی هر منطقه از دیگر اقدامات در راستای افزایش زمان اقامت گردشگر در استان زنجان است.

وی یكی از نقاط ضعف گردشگری را متوزان نبودن زمان و مكان گردشگری عنوان کرد و گفت: با توجه به اینكه گردشگری به‌صورت مستمر در طول سال صورت نمی‌گیرد، برخی مواقع پیك گردشگری وجود دارد، در نتیجه ارائه خدمات در این مقطع با مشكل مواجه می‌شود.

رحمتی ادامه داد: نبود استمرار در گردشگری طی فصول سال، مانع اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری برای ارائه خدمات به گردشگران می‌شود، بنابراین برای اینكه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه رغبت داشته باشد، باید گردشگری را با افزایش زمان اقامت مسافر و توزیع عادلانه زمان و مكان مسافرت اقتصادی كرد.

ثبت بیش از یک میلیون و ۴۳۹ هزار تردد وسیله نقلیه در جاده‌های زنجان

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان زنجان نیز از ثبت تردد یک میلیون و ۴۸۵ هزار و ۱۱۷ دستگاه انواع وسلیه نقلیه در محورهای مواصلاتی این استان در تعطیلات عید فطر (۲۴ تا ۲۸ تیر) امسال خبر داد.

ایرج دست‌نشان، با اشاره به اینکه در ایام تعطیلات عید فطر پارسال در بازه زمانی (ششم تا ۱۰ مرداد) تردد یک میلیون و ۴۳۹ هزار و ۷۳۲ دستگاه در محورهای مواصلاتی این استان به ثبت رسید، افزود: با مقایسه انجام شده، شمار ترددها در تعطیلات عید فطر امسال ۳.۱۷ درصد نسبت به تعطیلات عید فطر سال قبل رشد نشان می‌دهد.