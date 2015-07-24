به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی موسوی دبیر هفتمین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران گفت: از مجموعه ۳۱۵ اثر رسیده، ۶۳ هنرمند ایرانی و ۳۵ هنرمند خارجی در کارگاه آهن و ۷۵ هنرمند ایرانی و ۱۰۱ هنرمند خارجی در کارگاه سنگ شرکت کردند.

موسوی با اشاره به استقبال هنرمندان خارجی در این دوره از سمپوزیوم ادامه داد: در بخش دانشجویی نیز ۴۱ دانشجوی مجسمه سازی ثبت نام کردند که تنها در کارگاه سنگ شرکت می کنند.

وی بیان کرد: از میان آثار رسیده در کارگاه سنگ ۱۴ نفر شامل ۵ ایرانی و ۹ خارجی، در کارگاه آهن، ۱۰ نفر شامل ۵ ایرانی و ۵ خارجی و در بخش دانشجویی ۱۰ نفر شرکت می کنند.

به گفته دبیر هفتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی ۸۵ علاقه مند بخش دستیاری نیز در این بخش ثبت نام کردند. در این بخش برخلاف سال گذشته علاوه بر دانشجویان، فارغ التحصیلان مجسمه سازی نیز امکان ثبت نام داشتند.

موسوی با بیان اینکه داوری آثار رسیده از سوی اعضای شورای انتخاب آثار در حال انجام است، گفت: نعمت اللهی، کامبیز صبری، محمدرضا خلجی، مجید حقیقی و بهداد لاهوتی اعضای شورای انتخاب آثار هستند که کارها رسیده را بررسی می کنند.

هفتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران با دو متریال متفاوت سنگ و آهن در دو بخش اصلی و دانشجویی یکم تا ۲۴ مهرماه برگزار می شود.