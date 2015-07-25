فشار برخی کشورها برای برکناری دولت قانونی سوریه بدعت خطرناکی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام وزیر امور خارجه سوئیس در سفر خود به تهران با حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان دیدار و بر ضرورت همکاری دو کشور در مسائل مهم منطقه ‏ای و جهانی تأکید کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار، با تأکید بر حق مردم سوریه و یمن در تعیین سرنوشت خود، اظهار داشت: فشارهای برخی کشورها برای برکناری دولت قانونی سوریه توأم با حمایت مادی و نظامی از گروه‌های تروریستی، بدعت خطرناکی بوده است که منجر به تقویت گروه‏های تروریستی شده و به تهدیدی برای کشورهای منطقه و جامعه بین‌‏المللی تبدیل شده است.

وی همچنین ضمن تأکید بر ضرورت توجه فوری به وضعیت وخیم انسانی در یمن، خاطرنشان کرد: ضرورت دارد در ارسال كمك‌هاي انسان‌دوستانه، توقف تجاوزات سعودي و تقويت روند سياسي و گفتگوي ملي تسریع شود.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ضرورت حل و فصل بحران سوریه و یمن از طریق گفتگو بین همه طرف های داخلی، همچنین نسبت به شکل‌گیری همکاری های لازم منطقه ‏ای در مقابله متعهدانه و مسئولانه با تروریسم و افراطی‌گری در سوریه و عراق ابراز امیدواری کرد.

در این دیدار، قائم مقام وزیر امور خارجه سوئیس نیز ضمن مثبت ارزیابی کردن همکاری‏‌های دو کشور به همراه سازمان ملل متحد در کمک به بهبود وضعیت انسانی در سوریه، خواستار ادامه این همکاری‏‌ها شد.

وی همچنین توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با ۱+۵ را زمینه‌ساز تاثیرگذاری بیشتر ایران در ارتباط با کشورهای منطقه ارزیابی کرد.