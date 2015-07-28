موفقیت ایران پیروزی منطقه است/انتقادازمواضع غیرسازنده برخی دولتها

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امورخارجه کشورمان، عصر دوشنبه در ادامه دیدارهای خود با مقامات بلند پایه عراقی با حیدر العبادی نخست وزیر عراق دیدار و در خصوص مسائل دو جانبه و منطقه ای گفت و گو کرد.

در این دیدار حیدر العبادی، توافق هسته ای را موجب خوشحالی در منطقه دانست و اظهار کرد: این موضوع ثابت کرد اتهامات درباره جمهوری اسلامی ایران بی اساس است و بهانه را از دست بدخواهان گرفت.

وی افزود: در هر صورت داشتن فناوری هسته ای حق ایران است و هیچ کس نمی تواند آن را نادیده بگیرد.

نخست وزیر عراق موفقیت ایران را موفقیت کل منطقه خواند و مواضع برخی کشورهای منطقه را غیر سازنده برشمرد.

در ادامه این دیدار وزیر امورخارجه ایران هم ضمن تشکر از مواضع خوب دولت و ملت عراق در قبال مسائل دو جانبه و منطقه ای اظهار کرد: ما احساس می کنیم حل مشکل هسته ای حتما به نفع ایران و عراق و کل کشورهای منطقه است و به دوستان منطقه ای می گوییم جای نگرانی وجود ندارد.

ظریف ضمن اعلام آمادگی ایران برای گفتگو در خصوص مسائل منطقه ای بر لزوم تمرکز همه کشورهای همسایه بر خطرات مشترک از جمله داعش تاکید کرد.

در ادامه دو طرف در خصوص مسائل دو جانبه و همکاریهای منطقه ای بطور خصوص رایزنی کردند.