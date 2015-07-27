هیچ مشکلی با همسایگان خود نداریم/ برای امنیت جمعی تلاش می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز عصر و در ادامه سفر منطقه‌ای خود، با «ابراهیم جعفری» همتای عراقی خود دیدار کرد و سپس در نشستی خبری حاضر شد.

ظریف در این نشست خبری با اشاره به توافق هسته ای ایران و ۱+۵ گفت: ما معتقدیم یک پرونده ساختگی را به پایان رساندیم تا بر روی این موفقیت یک مبنای جدیدی را در منطقه آغاز کنیم.

وزیر امورخارجه ایران با بیان اینکه زمان آن رسیده است که صفحه جدیدی با همکاری کشورهای منطقه آغاز کنیم، اظهارداشت: ما مانعی برای گفتگو با کشورهای منطقه برای حل مشکلات نداریم. ما هیچ مشکلی با هیچ یک از همسایگان خود نداریم.

وی تاکید کرد: دیدگاههای ما درباره تحولات سوریه، عراق و یمن ممکن است اختلافاتی با بعضی از همسایگانمان داشته باشد؛ اما ما با اطمینان و قاطعیت کامل می گوییم امنیت کشورهای منطقه امنیت ما است. ما تلاش می کنیم این امنیت جمعی را تقویت کنیم.

همچنین ابراهیم جعفری وزیر امورخارجه عراق نیز در این نشست خبری، گفت: عراق آماده است به گسترش همکاری های سازنده کشورهای منطقه کمک کند.

وی افزود: عراق آماده گفتگو با همه کشورهای منطقه برای حل مشکلات است.

دیدار ظریف با رئیس جمهور عراق/ضرورت توسعه بیش از پیش مناسبات دو کشور

به گزارش مهر، پیش از این دیدار، محمد جواد ظریف با فواد معصوم رئیس جمهور عراق دیدار و گفتگو کرد.

فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق در این دیدار با اشاره به همکاری‌های دوجانبه تهران و بغداد، توسعه بیش از پیش مناسبات دو کشور را خواستار شد.

ظریف نیز، با تأکید بر گسترش همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و عراق، ضرورت همگرایی بیشتر برای مقابله با تروریسم و همچنین گفتگوهای منطقه‌ای در جهت مقابله با پدیده شوم تروریسم را یادآور شد.

دیدار با حیدر عبادی نخست وزیر، سلیم جبوری رئیس مجلس و حجت‌الاسلام سیدعمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از دیگر برنامه‌های وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به عراق بود.

گفتنی است وزیر خارجه ایران در ادامه سفر منطقه‌ای خود شامگاه یکشنبه از طریق فرودگاه بین المللی امام علی (ع) در نجف اشرف، وارد عراق شد.

وی همچنین صبح امروز در نجف و پس از زیارت بارگاه امیرالمونین(ع) با حضور در بیت آیت الله سیستانی با ایشان دیدار و گزارشی از روند مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ و توافق به دست آمده ارائه کرد.

ظریف سفر منطقه ای خود را به سه کشور کویت، قطر و عراق آغاز کرده و طی دیدار با مقامات عالی این کشورها علاوه بر آخرین نتایج مذاکرات هسته ای، پیرامون روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه ای گفت وگو و تبادل نظر می کند. این اولین سفر خارجی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از توافق هسته ای تهران با گروه ۱+۵ است.

وزیر امور خارجه فردا صبح بغداد را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.