نمایش فیلم «استیو جابز» در جشنواره فیلم نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم «استیو جابز» ساخته دنی بویل روز سوم اکتبردر جشنواره فیلم نیویورک در بخش اصلی به نمایش درخواهد آمد. در این فیلم مایکل فاسبندر در نقش استیو جابز در کنار کیت وینسلت، ست روگن، جف دانیلز مایکل اشتولبرگ و کاترین واترسون به ایفای نقش می پردازد. فیلمنامه «استیو جابز» را آرون سورکین نوشته است.

آرون سورکین و اسکات رودین، پیش از این هم در سال ۲۰۱۰ با فیلم «شبکه اجتماعی» در جشنواره فیلم نیویورک حضور داشتند.

این فیلم که اقتباسی است از زندگینامه استیو جابز نوشته والتر ایساکسون، قرار است برای ۹ اکتبر آماده اکران شود. تیم تهیه کنندگان این فیلم علاوه بر دانی بویل شامل مارک گوردون، گایمون کسیدی و کریستین کولسون است.

کنت جونز مدیر جشنواره و کمیته انتخاب در این‌باره گفت: این فیلم با همه شنیده ها و تصورات شما از فیلم زندگی استیو جابز فرق می کند. این فیلم بسیار دقیق و هنرمندانه ساخته شده و فیلم جذابی است.

جشنواره فیلم نیویورک در روز ۲۵ سپتامبر با نمایش فیلم «پیاده روی» رابرت زمکیس افتتاح می شود و در ۱۱ اکتبر با نمایش فیلم «مایل های پیش رو» به کارگردانی دان چیدل به کار خود خاتمه می دهد.