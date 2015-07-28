عملیات اجرایی محور دستجرد- عباس آباد آغاز شد/ محیط زیست در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله عملیاتی احداث محور دستجرد-عباس آباد میامی در خلال پنجمین برنامه دهگردشی مسئولان دستگاه های اجرایی شهرستان شاهرود با حضور مدیرکل راه و ترابری و مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان سمنان که از صبح سه شنبه تا شامگاه این روز ادامه داشت، با طول ۷۵کیلومتر از محل اعتبارات اداره راه و ترابری شهرستان شاهرود آغاز شد.

معاون استاندار سمنان در این مراسم با اشاره به لزوم احداث محور دستجرد-عباس آباد به عنوان مطالبه مردم بخش بیارجمند، گفت: این محور می تواند فاصله تردد برای زائران و مجاوران حرم امن رضوی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

سیدمحمدرضا هاشمی خاطرنشان کرد: در کنار کاهش فاصله در مسیر تردد، احداث محور فوق می تواند در امر تسهیل سفرهای بخش بیارجمند به محور اصلی تهران-مشهد نقش عمده ای ایفا کند چرا که مردم بخش بیارجمند تا کنون رنج مسیری طولانی را بر خود می دیدند که با بهره برداری از این محور این مشکلات رفع خواهد شد.

وی افزود: حضور دو مدیر کل راه و ترابری استان و حفاظت محیط زیست در آئین کلنگ زنی عملیات اجرایی محور دستجرد-عباس آباد و همچنین پیگیری های مجدانه مسئولان استانی، استاندار سمنان و جناب دکتر جلالی در اجرای این پروژه نشان از نگاه ویژه مسئولان استانی به توسعه بخش های کمتر توسعه یافته استان دارد که این مهم درخور توجه است.

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود با اشاره به نام سالجاری، تحت عنوان همدلی و همزبانی دولت و ملت، گفت: قطعا این قبیل پروژه ها جز در سایه تعامل همه دستگاه های اجرایی و نهادهای مدنی همچنین مردم بومی میسر نخواهد شد.

هاشمی با اشاره به رفع دغدغه های پیرامون این طرح، گفت: بهره برداری محور دستجرد-عباس آباد بسیاری از دغدغه های مردم محلی را رفع می کند.

حفظ محیط زیست در اولویت طرح های راه و ترابری استان سمنان

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان نیز در این مراسم با اشاره به ضرورت احداث این محور در تسهیل ترددهای مردم بومی، گفت: از ماه ها پیش و در خلال جلسات مسئولان استانی، طرح احداث محور دستجرد-عباس آباد با هدف رفع مشکلات مردم بومی در اتصال به جاده اصلی و ترانزیتی تهران-مشهد، مطرح و خوشبختانه اجرای آن با مساعدت مقام عالی دولت در استان سمنان ضرورت پیدا کرده است.

محمد نژادصفوی احداث این مسیر را اوجب واجبات برای اهالی منطقه خواند و گفت: با بهره برداری از کارخانه سیمان بیارجمند، قطعا شاهد ترددهای ترانزیتی در این بخش خواهیم بود لذا احدث محور متصل کننده بخش بیارجمند به جاده اصلی تهران-مشهد در راستای تحقق این هدف، ضرورت پیدا می کند.

وی افزود: علی رغم دغدغه های مطرح شده درباره حفاظت محیط زیست منطقه در صورت احداث این محور، خوشبختانه تعامل سازمان حفاظت از محیط زیست استان سمنان در بحث رفع مشکلات و موانع برای بهره برداری از این محور و تسهیل در رفت و آمد زائران حرم رضوی، با اداره کل راه و ترابری استان سمنان همراه شد که این تعامل بهره برداری از محور دستجرد-عباس آباد را میسر کرد.

مدیرکل راه و ترابری استان سمنان با اشاره به نحوه تامین اعتبارات این محور، گفت: به واسطه اینکه احداث محور دستجرد-عباس آباد مطالبه عمومی مردم و زوار امام هشتم(ع) به شمار می آید با اعتبار یا بدون اعتبار اداره کل راه و ترابری استان سمنان پای این اقدام ایستاده است.

نژاد صفوی خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی مکاتبات فراوان و تعامل سازنده با دستگاه های اجرایی و مسئولان ارشد شهرستانی، امروز در حالی بر زمین می خورد که بهره برداری از آن می تواند مشکلات فراوان مردم این منطقه را رفع کند.

مردم بیارجمند نگاه ویژه ای به محیط زیست دارند

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان نیز در این مراسم با بیان اینکه منطقه توران واقع در بخش بیارجمند، دومین زیست کره خاکی جهان محسوب می شود، گفت: گونه های نادری در این منطقه وجود دارد که درباره آنها مطالعات کارشناسی انجام شده و به جرات می توان گفت این بخش با وجود این گونه ها، اقلیمی منحصر به فرد دارد.

عباسعلی دامن گیر با بیان اینکه نقش مردم در حفظ این میراث بشر، نقشی بسزا است، بیان داشت: باید از مردم این منطقه تقدیر کرد که حتی در جریان احداث محور مورد نیاز و مطالبه حقیقی شان، نگاه مثبت به محیط زیست را از یاد نبرده و همواره بر روی دغدغه های محیط زیستی اقلیم منحصر به فرد بخش بیارجمند، حساسیت ویژه ای دارند.

وی ادامه داد: طرح هایی برای بخش بیارجمند توسط سازمان حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته شده است که قطعا می توان از لحاظ اقتصادی و توسعه روستایی، برای هشت روستای بخش بیارجمند، مثمر ثمر واقع شود چرا که مردم این روستاها، با دست خالی و حداقل امکانات محیط زیست را حفظ می کنند و قطعا لیاقت اجرای چنین مواردی دارند.

دامن گیر در خاتمه، گفت: احداث محور دستجرد-عباس آباد و همچنین رعایت موارد مطلوب در زمینه حفاظت از محیط زیست و تعامل سازنده اداره کل راه و ترابری استان سمنان، موضوع مهمی است که خوشبختانه در اجرای این طرح مورد لحاظ قرار گرفته است.

مدت اجرای این پروژه در صورت تخصیص اعتبارات لازمه برای تسطیح، تا پایان سال آینده اعلام شده است.

همچنین محور محلی کنونی دستجرد-عباس آباد بیش از ۲۰۰ سال قدمت دارد و این محور سوق الجیشی می تواند راه مواصلاتی هشت روستای منطقه از جمله گیور، خانخودی، دستجرد، قلعه بالا و ... را به محور اصلی تهران-مشهد متصل سازد.