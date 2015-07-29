۸ سال برای تحصیل درس خارج حوزه زیاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام وحیدی در پاسخ به این سئوال که چقدر درس‌هایی كه ارائه می‌شود را پاسخگوی نیاز جامعه اسلامی می‌داند، اظهار کرد: متاسفانه یكی از ضعف‌های جدی امروز حوزه های علمیه ما در سراسر كشور مرتبط با همین سئوال است. به عنوان مثال بانکداری اسلامی یكی از مهم ترین چالش های امروز كشور است، اما شما می بینید كه كار جدی و مهمی در رابطه با بررسی این موضوع نوین صورت نگرفته و یا اگر هم كاری شده است بنده از آن بی خبرم.

وی گفت: شایسته است اساتید بزرگوار، طلاب دروس خارج را با فناوری روز آشنا سازند و در كلاس های درسی خودشان از وسایل كمک آموزشی مفیدی مثل پاورپوینت، نمایش اسلایدهای مختلف و چیزهایی از این قبیل برای ارتقای سطح آموزشی استفاده کنند.

وی در مورد ارزیابی از محتوای دروس خارج اظهار کرد: محتوای دروس خارج نسبت به اساتید مختلف، متفاوت است. بعضی از اساتید به روش سنتی تدریس می كنند كه این نوع تدریس جایگاه خاص خودش را دارد، اما برخی اساتید دیگر تدریسشان به‌روزتر است و مسائل جدیدی را به عنوان مستحدثه بیان می كنند كه این می تواند كمک شایانی به حل مشكلات و مسائل جامعه اسلامی كند.

این طلبه درس خارج گفت: اگر اجازه بدهند كه طلاب با توجه به علایق و استعدادهایشان تحقیق و پژوهش كنند كیفیت كار بالاتر رفته و كارها تخصصی‌تر می شود.