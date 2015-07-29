پوستر فیلم سینمایی «مزار شریف» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد خورشیدی درباره روند طراحی پوستر فیلم «مزار شریف» گفت: پوستر شناسنامه و هویت ماندگار سینمای ایران است که در ظاهر ساده و در دسترس به نظر می رسد.

وی ادامه داد: گستردگی و جذابیت آنی رسانه های مجازی بر کسی پوشیده نیست و پوستر نیز کارکرد بصری در عرصه تبلیغات دارد. ضمن اینکه یک اثر تبلیغی خوب که شامل پوستر فیلم نیز می شود، نسبت به گذشته از اثرگذاری پویا و موثرتری برخوردار شده است.

خورشیدی در پایان متذکر شد: در پوستر فیلم «مزار شریف» رابطه عاطفی زن افغان و دیپلمات ایرانی حس خوبی را منتقل می کند بنابراین تصمیم گرفتم پوستری را طراحی کنم که در آن یک اثر ساده همراه با موتیف و رنگ های درخشان دیده شود که به نوعی راویتگر فضای فیلم و موقعیت جغرافیایی فیلم باشد.

فیلم سینمایی «مزار شریف» به کار گردانی حسن برزیده اوایل شهریور ۹۴ در سینماهای تهران و شهرستان اکران می شود. این فیلم سینمایی داستان کشتار دیپلمات های ایرانی در کنسولگری ایران در شهر مزار شریف را روایت می کند که به دنبال هجوم نیروهای طالبان منجر به شهادت ۱۰ تن از کارکنان کنسولگری ایران شد.

«مزار شریف» با شعار هیچ جنگی به نفع هیچ مردمی نیست در سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و توانست سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن فیلم را برای بهزاد عبدی و دیپلم افتخار بهترین جلوه های ویژه بصری را برای امیررضا معتمدی به دست آورد.

سایت فیلم «مزار شریف» به آدرس http://www.mazarsharif.ir/ در دسترس علاقمندان است.