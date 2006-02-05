والاس و گروميت بر حيوانات ماداگاسكار غلبه كردند

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، انيميشن "والاس و گروميت: نفرين خرگوش‌نما" كه تحت نظارت استوديو اس كي جي، زيرشاخه دريم وركز توليد شد جايزه بهترين اثر انيميشن را از آن خود كرد. اين فيلم كه تنها دربرگيرنده چند نماي كامپيوتري بود بر آثار كامپيوتري چون "جوجه كوچولو" محصول والت ديسني و "ماداگاسكار" محصول دريم وركز غلبه كرد.



انجمن بين المللي فيلم هاي پويانمايي هر سال با برگزاري مراسم اني اثر برتر سال را معرفي مي كنند. اين مراسم تا حدودي نمايانگر شانس آثار انيميشن در مراسم اسكار است.



از ديگر موفقيت هاي "والاس و گروميت" در مراسم اني مي توان به كاميابي اين اثر در به دست آوردن جايزه بهترين كارگرداني براي نيك پارك و استيو باكس اشاره كرد. اين دو كارگردان در كنار به دست آوردن جايزه مذكور موفق به كسب جايزه بهترين موسيقي و بهترين طرح داستان شدند.



پيترسالاس هنرپيشه 85 ساله بريتانيايي كه صدايش را در اين اثر انيميشن به كاراكتر والاس وام داد، جايزه بهترين صدا را دريافت كرد. "والاس و گروميت: نفرين خرگوش نما" شرح حال دو قهرمان انيميشن را روايت مي كند كه در آستانه برگزاري جشن سبزيجات به مبارزه با هيولاي غول پيكري كه شبانه به باغچه ها و باغ ها حمله مي كنند، برمي خيزند.