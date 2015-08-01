المان میدان امام رضا(ع) بجنورد در حال ساخت است/ زمان نصب آذرماه

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت المان این میدان که از اردیبهشت ماه سال امسال آغاز شده هنوز به اتمام نرسیده و بر اساس اعلام شهردار بجنورد با اتمام ساخت آن، این المان طی سال جاری در این میدان نصب می شود.

بر اساس فراخوان شهرداری بجنورد که در آبان ماه سال گذشته منتشر شد، با توجه به قرار گرفتن این میدان در ورودی شهر و مزین بودن آن به نام مبارک امام رضا(ع)، المان آن می بایست متناسب با باورهای مذهبی و معرف بارگاه علی بن موسی الرضا(ع) طراحی می شد.

طی ماههای پایانی سال گذشته، آسفالت و اصلاح هندسی میدان امام رضا(ع) انجام و اطراف این میدان با نصب کرکره های پلاستیکی تا نصب نهایی المان آن محصور شد.

بر اساس پیش بینی شهردار بجنورد ساخت این المان احتمالا در آذرماه امسال پایان خواهد یافت.

پیش از این مسئوالان شهرداری بجنورد اعلام کرده بودند که طراحی معماری رینگ داخل میدان امام رضا(ع) کلیشه ای نبوده، بلکه این طرح که از بین ۵۰ طرح ارائه شده انتخاب شده است، به گونه ای است که به عنوان یکی از زیباترین طرح ها در میادین شهر برای همیشه در ذهن مسافران ماندگار خواهد شد.

به گفته یکی از اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد ارتفاع این المان در حال ساخت ۱۵ متر است که با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال از سوی دو پیمانکار بجنوردی و مشهدی در حال ساخت است.

شهر ۲۱۰ هزار نفری بجنورد از سوی سه شهرداری منطقه یک، دو و شهرداری مهر اداره می شود.