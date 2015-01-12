به گزارش خبرنگار مهر، اولین کاروان خبری خراسان جنوبی روز دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان خوسف حضور یافته و از نزدیک در جریان اقدامات و مشکلات موجود قرار گرفتند.

شهردار خوسف در شورای اداری این شهرستان به احداث بزرگترین المان در میدان امام رضا (ع) این شهر اشاره کرد و گفت: این میدان از حیث المان بزرگترین میدان در شرق کشور است.

محمدرضا قلاسی‌مود با اشاره به اجرای عملیات عمرانی در این شهرستان گفت: ۹ هزار و ۶۰۰ مترمربع از معابر شهری این شهرستان تا دهه فجر امسال آسفالت می‌شود.

وی با بیان اینکه شهرداری‌های زیر ۲۰ هزار نفر مظلوم واقع شده‌اند از مسئولان گلایه کرد و گفت: اگر قرار است شهرستان خوسف برای جذب سرریز جمعیت مرکز استان در نظر گرفته شود باید مسئولان اعتبارات و امکانات لازم را برای این شهرستان فراهم کنند.

قلاسی‌مود با بیان اینکه شهرداری خوسف درآمد مناسبی ندارد، بیان کرد: در سال جاری تنها سه مورد پروانه در این شهرستان صادر شده لذا شهرداری از منابع درآمدی پایداری برخوردارنیست.

وی انجام طرح مطالعاتی بافت فرسوده، اجرای مصوبات طرح جامع- تفضیلی، بهسازی معابر، آسفالت معابر، احداث فرهنگسرا، اجرای طرح فاضلاب شهری با اعتباری مورد نیاز بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان، ارتقاء کیفی معابرشهری، ممیزی املاک، اجرای طرح‌های گردشگری تالاب گواب خوسف با اعتبار بالغ بر یک میلیارد ریال، ارتقای کیفیت خدمات شهری، تکمیل ایستگاه آتشنشانی، کمک به اجرای طرح‌های توسعه فضای سبز و ... را از جمله اقداماتی دانست که نیاز است با تامین اعتبار در این شهرستان اجرایی شود.

وی همچنین با توجه به تولید گل نرگس در شهرستان افزود: توسعه تولید و کشت گل نرگس باید به طور جدی در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم این محصول را به یک برند در کشور تبدیل کنیم.

مدیر راه و شهرسازی خوسف نیز بیان کرد: دهه فجر امسال سه پروژه با اعتباری بالغ بر سه ملیارد و ۵۷۸ میلیون تومان در خوسف به بهره‌برداری می رسد که از این مجموع ۲۴۲ خانوار بهره‌مند خواهند شد.

سیدمهدی قریشی با بیان اینکه ۴۰ درصد راههای شهرستان آسفالته بوده، ضریب برخوردای استان را ۶۰ درصد دانست و افزود: از مجموع ۸۳ روستای شهرستان ۱۵ روستا فاقد راه آسفالته هستند.

مدیر بنیاد مسکن خوسف نیز گفت: از مجموع روستاهای این شهرستان تاکنون در ۳۰ روستا طرح هادی اجرا شده است.

میرزایی بیان کرد: برای اجرای طرح هادی در هر روستا بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

وی افزود: تاکنون ۷۱۳ واحد مسکن توسط بنیاد در این شهرستان احداث شده که از این تعداد ۱۷۵ واحد از تسهیلات بهره‌مند شده‌اند.

میرزایی جمع کل اعتبارات بنیاد را ۱۷ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال برشمرد.

مدیر جهاد کشاورزی خوسف نیز گفت: در این شهرستان شش هزار و ۵۰۰ خانوار بهره‌بردار در بخش کشاورزی داریم.

حسین اصغری با اشاره به ۱۰ هزار هکتار سطح زیرکشت محصولات باغی و زراعی در شهرستان گفت: به طور متوسط ۹۲ هزار تن محصولات کشاورزی در این شهرستان برداشت می‌شود و تاکنون ۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان یکپارچه سازی شده است.

وی با بیان اینکه در بخش اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار اعتبارات بی‌حد و مرز بوده، بیان کرد: خشکسالی ۵۰ درصد قنوات را دچار مشکل کرده تا حدی که ۲۵ درصد قنوات خشک شده یا به قدری آب آنها کاهش یافته که قابل استفاده نیست.

اصغری با بیان اینکه علی‌رغم کاهش آب سطح زیرکشت محصولات کاهش نداشته است، گفت: استفاده نادرست از منابع آبی در سطح زیرکشت سبب شده تا تولید کاهش یابد.

وی انتقال آب از طریق لوله را ضروری دانست و گفت: سهم خوسف از ۶۰۰ کیلومتر خطوط انتقال که در سفر رئیس جمهور قول آن داده شده است، هشت تا ۹ درصد بوده که درصدد هستیم، این میزان برای شهرستان خوسف افزایش یابد.

مدیر کمیته امداد شهرستان خوسف نیز گفت: در سال جاری در حوزه توسعه مشاركت‌هاي مردمي ۱۳ میلیارد و ۳۶۱ میلیون ریال درآمد داشته‌ایم.

احمدی بیان کرد: دو هزار و ۵۴۴ خانوار این شهرستان با جمعیت پنج هزار و ۲۴۱ نفر تحت پوشش این نهاد بوده که از این تعداد یک‌هزار و ۶۱ نفر زن سرپرست خانوار هستند.

وی از وجود ۲۶۰ نفر کودک زیر شش سال دچار سو تغذیه در خوسف خبر داد و گفت: تاکنون برای این کودکان ۹۳۶ میلیون ریال خدمت ارائه شده است.

احمدی با بیان اینکه در سال جاری در حوزه حمايت و سلامت خانواده ۱۳ میلیارد و ۸۰۹ ميليون ریال، حوزه بهداشت، درمان و امور بيمه دو میلیارد و ۶۷۸ ميليون ریال، حوزه اكرام و ايتام یک میلیارد و ۶۲۰ ميليون ریال، حوزه مسكن و ساختمان ۳۰۸ ميليون ریال، حوزه فرهنگي و آموزش ۵۰۹ ميليون ریال، حوزه خودكفايي و اشتغال پنج میلیارد و ۶۴۲ ميليون ریال، مركز نيكوكاري شهر خوسف ۵۰۸ ميليون ریال هزینه شده است، گفت: در سفر سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) كشـور به شهرستان نیز ۷۸۵ ميليون ریال تعهد شده است.