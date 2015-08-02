به گزارش خبرگزاری مهر، فيلم سينمايی «حكايت عاشقی» به کارگردانی احمد رمضان‌زاده و به تهیه‌کنندگی مسعود جعفری جوزانی با موضوع بمباران شيميايی حلبچه و با بازی بهرام رادان، قطب‌الدین صادقی، بهمن زرین‌پور، شیلان رحمانی و شوان عطوف بازیگر سینما و تلویزیون کردستان و عراق در نخستین حضور جهانی خود،در بخش «تمرکز بر سینمای منتخب جهان» در سی‌ و نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «مونترال» در کانادا روی پرده می‌رود.

«تمرکز بر سینمای منتخب جهان» مهمترین بخش جشنواره بین‌المللی فیلم «مونترال» بعد از بخش اصلی «رقابتی بین‌الملل» به شمار می‌رود که فیلم‌های شاخصی از سینمای جهان در آن به نمایش در می‌آید.