به گزارش خبرگزاری مهر، از روز دوشنبه ۱۹ مرداد ماه، پخش سریال نمایشی «بهشت» به کارگردانی میکائیل شهرستانی از رادیو نمایش آغاز می شود.

داستان این نمایش رادیویی که فرهاد امینی آن را نوشته درباره دو برادر است که در یکی از روستاهای شمال زندگی می کنند و اتفاقاتی در زندگی هر کدام از آنان رخ می دهد که مجبور به ترک روستا می شوند.

مهین نثری، سلمان خطی، حمیدرضا هدایتی، احمد ایرانی‌خواه و مسعود زنوزی راد از جمله بازیگران سریال رادیویی «بهشت» هستند.

این سریال رادیویی به تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، صدابرداری پیروز صدرایی و افکت نرگس موسی پور از روز دوشنبه ساعت ۱۵ روی آنتن رادیو نمایش می رود.

پخش نمایش های «طنز خانگی» و «شیش و بش» از رادیو تهران

«عصر بخیر تهران» هر روز از ساعت ۱۶ تا ۱۷ با پخش نمایش های «شیش و بش» و «طنز خانگی» از صدای پایتخت روی آنتن می رود.

انسیه سمیع پور تهیه کننده این برنامه با اعلام رویکرد جدید «عصر بخیر تهران» گفت: این برنامه نسبت به گذشته تنوع ساختاری یافته است و در این دوره با رویکرد اجتماعی تفریحی روی آنتن می رود و به زبان طنز و نمایش زوایای مختلف زندگی اجتماعی و مسائل اخلاقی و سبک زندگی و ... را ترسیم می کند.

این تهیه کننده با اشاره به بخش های نمایشی برنامه افزود: بخش نمایشی «شیش و بش» با تمرکز بر حوزه روان شناسی و جامعه شناسی گره های ذهنی مجری بازیگر برنامه به صورت طنز بیان می شود. در این بخش مجری بازیگر با گفتگو وجدان فرد را بیدار می کند.

سمیع پور درباره بخش نمایشی «طنز خانگی» توضیح داد: این بخش درباره زوجی است که با بگو مگوهای طنزآمیز و کودکانه در خصوص موضوعات روزانه نمایش هایی اجرا می کنند. موضوع های روزانه از یک بیت شعر یا یک کلمه طنزآمیز که همان اخلاق شهروندی، حقوق همسایه داری، و... است، انتخاب می شود. به عبارتی دیگر موضوع ها در بستر فرهنگی مطرح و به فرهنگ و ادبیات ایران توجه می شود.

برنامه «عصر بخیر تهران» هر روز با یک شعار روی آنتن می رود. این برنامه روز دوشنبه ۱۹ مرداد با شعار «نان حلال سر هیچ سفره ای بیات نمی شود»، چهارشنبه ۲۱ مرداد با شعار «آنهایی که بلند فکر می کنند هیچ وقت کوتاه نمی آیند» و روز پنجشنبه ۲۲ مرداد با جمله «برای این که آدم خوش بینی شود، بینی اش را عمل کرد» روی آنتن رادیو تهران می رود.

مهدی اسماعیلی و محمدرضا میرحسینی گزارشگران برنامه هستند و سعید اسلام زاده کارشناس فرهنگی برنامه آخرین رویدادها و اخبار فرهنگی حوزه سینما، تئاتر و موسیقی را اطلاع رسانی می کند. پویان پورکیایی با توجه به موضوع برنامه اخبار علم و دانش را در قالب طنز بیان می کند.

برنامه «عصر بخیر تهران» این هفته با اجرای نگین خواجه نصیر و بهرام سروری نژاد و نویسندگی مریم روزبهانه پخش می شود و در هفته مقابل نیز با رویکرد خبری و اطلاع رسانی به تهیه کنندگی بشیر جعفری نیا و گویندگی محمدرضا علی اکبری روی آنتن رادیو تهران می رود.

«شاعر در آیینه» در رادیو فرهنگ

«شاعر در آیینه» برنامه‌ای است از گروه ادب و هنر است که هر دوشنبه ساعت ۱۶ تا ۱۶:۴۵ با موضوع شعر و بررسی شاعران معاصر تقدیم به علاقمندان شعر و ادب خواهد شد.

بابک نیک طلب و جعفر ابراهیمی دو تن از شاعران کشور قرار هستند که در این برنامه درباره اشعار و اندیشه و همچنین سبک و سیاق شعری محمود کیانوش که از پیشکسوتان شعر کودک و نوجوان است گفتگو می کنند.

در این برنامه مرتضی صداقت‌گو سردبیر و تهیه کننده، سکینه ارجمندی گوینده و ضیاءالدین خالقی نویسنده هستند.