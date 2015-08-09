۴۳ هزار جلد دفترچه بیمه سلامت در استان سمنان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اعرابی صبح یکشنبه درنشستی با خبرنگاران در محل بیمه سلامت استان سمنان اظهار داشت: از زمان آغاز طرح ثبت نام بیمه همگانی رایگان تاپایان تیر ماه سالجاری تعداد ۴۳ هزار و۱۳۵ جلد دفترچه بیمه سلامت صادر شده است.

وی با بیان اینکه این افراد برای تمدید دفترچه های خود می توانند با به همراه داشتن اصل شناسنامه وکارت ملی ودفترچه بیمه خود و افراد تحت تکفل به دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات درمانی و طرف قرارداد با این اداره کل درسطح استان مراجعه کنند، ادامه داد: تنها هزینه پرداختی برای تمدید هر دفترچه ۱۰ هزارریال است که باید از طرف بیمه شده پرداخت شود.

۶۰ درصد جمعیت استان سمنان در پوشش بیمه سلامت

مدیرکل بیمه سلامت استان سمنان با اشاره به اینکه در استان تعداد ۲۳۳ هزار و ۹۶۱ نفر درقالب صندوقهای کارمندی، سایر اقشار، روستائیان وعشایر، بیمه ایرانیان تحت پوشش این بیمه هستند، اضافه کرد: این یعنی تحت پوشش بودن بیش از ۶۰ درصد جمعیت استان در بیمه سلامت.

اعرابی به ارائه خدمات برای روستائیان و عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت نیز اشاره داشت و افزود: درسال ۹۳ با توجه به ابلاغ سیاست های مقام معظم و تاکید دولت تدبیر و امید به حوزه سلامت توجه ویژه ای نیز به روستائیان وعشایر شد بطوریکه سرانه سطح یک بیمه روستایی از ۲۱ هزار و ۳۴۶ هزار تومان به ۹۶ هزار و ۵۲۰ تومان افزایش پیدا کرد.

وی افزود: ارتقاء بسته خدمتی بیمه روستائیان با افزایش تعداد اقلام دارویی از ۲۷۰ قلم دارو به ۴۳۶ قلم و افزایش تعداد خدمات آزمایشگاهی، در تعهد درآمدن خدمات دندانپزشکی، افزایش حقوق پزشک و ماما که به طبع آن جذب پزشک و ماما در تمامی مراکز درمانی روستایی میسر شد.

اختصاص یک پزشم برای هر ۳۵۰۰ نفر در روستاها

مدیرکل بیمه سلامت استان سمنان با بیان این مطلب که علاوه بر آن درسنوات گذشته برای هر چهار هزار نفر یک پزشک در روستا مستقر بود که با اجرای طرح بیمه سلامت هر سه هزار و ۵۰۰ نفر یک پزشک خانواده دارند، اضافه کرد: افزایش کیفیت و بهبود استاندارد سازی مراکز بهداشتی درمانی و استقرار پزشک خانواده در روستا از دیگر اقدامات است.

اعرابی، تعداد موسسات طرف قرارداد با این اداره کل در سطح استان سمنان را ۳۷۶ موسسه ذکر کرد و گفت: در حال حاضر ۵۹ پزشک عمومی، ۱۲۷ پزشک متخصص، ۱۴ فوق تخصص، ۲۲ داندانپزشک، ۶۵ داروخانه، ۱۷ آزمایشگاه، ۱۴ پرتوپزشکی، ۲۰ توانبخشی، هفت مرکز بهداشت، ۲۱درمانگاه و ۱۰ بیمارستان فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۴۱۰ نفر بیمار خاص از خدمات بیمه‌ای و درمانی بیمه سلامت در استان سمنان بهره‌مند هستند، ادامه داد: کلیه هزینه‌های بستری آنها به صورت کاملا رایگان تامین می‌شود.

اعرابی تصریح کرد: از این تعداد بیمار خاص، ۲۶ نفر هموفیلی، ۳۳ نفر تالاسمی، ۱۵۱ نفر دیالیزی، ۶۸ نفر پیوند کلیه و ۱۳۲ نفر بیمار ام اس هستند.

هزینه ۳۰ میلیارد ریالی برای بیماران خاص استان سمنان

مدیر کل بیمه سلامت استان سمنان با اشاره به اینکه این پنج گروه بیمار خاص چنانچه نیاز به خدمات بستری در بیمارستان‌های استان باشند، تمام خدمات ارایه شده رایگان است، افزود: اما خدمات سرپایی و تعهدات دارویی تنها برای بیماران خاص تالاسمی و دیالیز و همچنین برخی اقلام دارویی پیوند کلیه رایگان است و مابقی بیماران خاص نیز درصد فرانشیز کمی پرداخت می‌کنند.

اعرابی ادامه داد: بر این اساس هزینه های انجام شده برای بیماران خاص در سال ۹۳ مبلغ ۳۰ میلیارد ریال بوده و این در حالی است که در سال ۹۲ میزان هزینه درمان برای بیماران خاص استان سمنان هفت میلیارد ریال است.

به گفته وی، با آغاز این طرح و افزایش تعهدات درسال ۹۳ هزینه درمان این بیماران با افزایش ۳۳۰ درصدی، رشد داشته است.

مدیرکل بیمه سلامت استان سمنان در خاتمه با بیان اینکه خدمات این شعبه در دو حوزه بیمه گری و درآمد و اسناد پزشکی است، ادامه داد: درقسمت بیمه گری و درآمد صدور دفترچه درمانی بین استانی، صدور دفترچه درمانی المثنی در(صورت مفقود شدن) اسرع وقت و ابطال دفترچه درمانی بیمه شدگان، تشکیل پرونده برای بیماران خاص در راستای دریافت کارت هوشمند، دریافت اظهارنامه موسسات بیمه گزار، بررسی و پیگیری شکایات و پاسخگویی به ارباب رجوع است.