نسخه «کاهش هزینه درمان»پیچیده شد؛ مهدیشهر و شاهرود پایلوت پزشک خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان به اجرای طرح پزشک خانواده اشاره کرد و ادامه داد: این طرح از ابتدای تیرماه در مهدیشهر و سپس در شاهرود اجرا می شود.

وی هدف این طرح را کاهش قابل توجه هزینه های درمانی عنوان کرد و توضیح داد: با اجرایی شدن این طرح بسیار از مراجعات درمانی به پزشک کاسته خواهد شد.

استاندار سمنان با تاکید به اینکه پزشک خانواده مسیر درمان را معین و مدیریت می کند، افزود: فایده این طرح پیشگیری از تحمیل هزینه های اضافی به مردم است.

کولیوند در بخشی از صحبت های خود پیرامون انرژی صحبت کرد و اظهار داشت: از دستگاه ها انتظار می رود در حوزه مدیریت مصرف انرژی ورود کرده و برای فرهنگ سازی عمومی تلاش کنند.

وی برنامه شب های اقتدار را میدان حمایت از نظام، مردم و ارزش های انقلاب دانست و اضافه کرد: از مدیران و مسئولان درخواست داریم تا در قالب وظیفه مدیریتی و انقلابی خود در این شب ها حضور داشته باشند.