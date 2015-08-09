به گزارش خبرنگار مهر، خواننده آلبوم های پرفروش «ری یرا» و « ترانه های جنوب» در ابتدای این کنسرت که شنبه شب ۱۷ مردادماه در تالار مجموعه آسمان فرهنگستان هنر برگزار شد قطعه «غزلی در مایه شور و شکستن» با شعر محمدرضا شفیعی کدکنی را برای مخاطبان اجرا کرد.

وی قبل از اجرای این قطعه گفت: خوشحالم که اجرای امشب این کنسرت را با شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی آغاز می کنم و امیدوارم سایه این شاعر بزرگ بر سر ادبیات این سرزمین مستدام باشد.

این نوازنده و آهنگساز بعد از اجرای قطعه «رنسانس» با ترانه ای از ابراهیم منصفی و قطعه شعری از نیما یوشیج توضیح داد: اولین تجربه من با شعر معاصر با شعر ارزشمند «مهتاب» نیما یوشیج آغاز شد و حالا که سالهاست از این تجربه موسیقایی می گذرد، بار دیگر تصمیم دارم به نوعی برای اولین بار آن را برای شما بخوانم.

اجرای قطعاتی از آثار شاعرانی چون « حافظ» و مهدی اخوان ثالث از جمله بخش های دیگر این کنسرت موسیقایی بود که نفیسی با استفاده از تکنیک های همیشگی خوانش که همواره به دور از هرگونه پیچیدگی و کارهای تصنعی است ، آن را در قالب درست خود برای مخاطبان اجرا کرد.

قطعه «عاشقانه» از آلبوم محبوب «ریرا» به همراه اجرای آثاری از آلبوم «ترانه‌های جنوب» که عمده آنها حكایت تنهایی و عشق و زندگی روزمره مردم با شیوه‌ای نو و با زبان گیتاراست هم آثار دیگری بودند که نفیسی در این اجرا تقدیم مخاطبان کرد. این در حالی است که وی بخش اول کنسرتش را با غزل «فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم» حافظ به پایان برد و با غزلی طرب انگیز «رسید مژده که ایام غم نخواهند ماند» از لسان‌الغیب بخش دوم کنسرتش را آغاز کرد.

قطعه «حتی به روزگاران» سروده محمدرضا شفیعی کدکنی و «داروگ» با شعری از نیما یوشیج بخش های دیگر کنسرت خواننده نجار پیشه این کنسرت را تشکیل می داد. ضمن اینکه اجرای قطعه «آواز از من» سروده ابرهیم منصفی اثر دیگری بود که وی در این کنسرت برای مخاطبان ارائه کرد.

نفیسی پس از اجرای قطعات چون «آی‌آدم‌ها»، «رقصم گرفته بود» و غزلی دیگر از حافظ که روایتی متفاوت از خوانش اشعار معاصر و کلاسیک در موسیقی به حساب می آید کنسرتش را پایان برد و با تشویق تماشاگران آخرین قطعه کنسرت را با درخواست تماشاچیان به اجرای قطعه «پریا» احمد شاملو اختصاص داد.