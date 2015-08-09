در حمله افراد مسلح در مالی، ۱۰ غیرنظامی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته سخنگوی ارتش مالی هنوز هویت مهاجمان ناشناسی که 10 غیرنظامی را در این روستا در شمال کشور به قتل رسانده اند، مشخص نشده است.

وی ادامه داد: هنوز زود است بتوانیم بگوییم که میان این حمله و حمله تروریستی روز گذشته ارتباطی وجود دارد.

گفتنی است، حمله مسلحانه امروز در حالی رخ داد که روز گذشته مقامات کشور مالی از موفقیت نیروهای امنیتی در آزادی گروگان هایی خبر دادند که جمعه با حمله شبه نظامیان افراطی به هتل «بابلاس» در شهر مرکزی «سواره» به اسارت درآمده بودند.

این گروگان گیری تلفاتی را نیز به دنبال داشت که از شمار دقیق آن اطلاعی در دست نیست اما انتظار می رود که دستکم ۱۳ نفر در جریان این حادثه جان خود را از دست داده باشند که چهار نفر آنها را مهاجمین تشکیل می دهند.

شهرت هتل «بابلاس» بیشتر به دلیل اقامت افراد خارجی و نیروهای سازمان ملل است.

گفته می شود که دو نفر از اتباع آفریقای جنوبی، یک اوکراینی و یک روسی در جریان پاکسازی هتل، آزاد شده اند.

در این میان، یکی از صلحبانان سازمان ملل نیز جان خود را از دست داده بود.