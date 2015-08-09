  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۲۱:۲۸

در حمله افراد مسلح در مالی، ۱۰ غیرنظامی کشته شدند

در حمله افراد مسلح در مالی، ۱۰ غیرنظامی کشته شدند

سخنگوی ارتش کشور مالی اعلام کرد در حمله افراد مسلح به روستای «گابری» در شمال این کشور، ۱۰ غیرنظامی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته سخنگوی ارتش مالی هنوز هویت مهاجمان ناشناسی که 10 غیرنظامی را در این روستا در شمال کشور به قتل رسانده اند، مشخص نشده است.

وی ادامه داد: هنوز زود است بتوانیم بگوییم که میان این حمله و حمله تروریستی روز گذشته ارتباطی وجود دارد.

گفتنی است، حمله مسلحانه امروز در حالی رخ داد که روز گذشته مقامات کشور مالی از موفقیت نیروهای امنیتی در آزادی گروگان هایی خبر دادند که جمعه با حمله شبه نظامیان افراطی به هتل «بابلاس» در شهر مرکزی «سواره» به اسارت درآمده بودند.

این گروگان گیری تلفاتی را نیز به دنبال داشت که از شمار دقیق آن اطلاعی در دست نیست اما انتظار می رود که دستکم ۱۳ نفر در جریان این حادثه جان خود را از دست داده باشند که چهار نفر آنها را مهاجمین تشکیل می دهند.

شهرت هتل «بابلاس» بیشتر به دلیل اقامت افراد خارجی و نیروهای سازمان ملل است.

گفته می شود که دو نفر از اتباع آفریقای جنوبی، یک اوکراینی و یک روسی در جریان پاکسازی هتل، آزاد شده اند.

 در این میان، یکی از صلحبانان سازمان ملل نیز جان خود را از دست داده بود.

کد مطلب 2879177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها