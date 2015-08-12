به گزارش خبرنگار مهر، دومین کتاب از مجموعه «تام گیتس» اثر لیز پیشون با ترجمه آتوسا صالحی به تازگی توسط نشر افق به چاپ رسیده است. پیش از این، اولین کتاب این مجموعه با عنوان «دنیای معرکه تام گیتس» چاپ شده بود.

شخصیت اصلی این مجموعه پسربچه‌ای تخس و شیطان به نام تام است که متن کتاب‌های مربوط به او، تلفیقی از نوشته و نقاشی است. به عبارت دیگر کتاب‌های مربوط به تام گیتس به صورت گرافیک رمان به چاپ می‌رسند. نویسنده این مجموعه، برنده جایزه واترستونز و جایزه ردهاوس شده و این جوایز را در کارنامه کاری خود برای نوجوانان دارد.

در دومین کتاب مجموعه «تام گیتس» این پسربچه شیطان بهانه های مختلفی را در مواجهه با تکالیف و برنامه های مدرسه، سر همی می کند. نمونه اش هم این نوشته‌های اوست: «اول شدن در جدول امتیازات آقای فولرمن کار خیلی سختی است. بیشترش هم به خاطر اینکه: ۱- مارکوس ملدور یک جورهایی توی جدول اول شده و اگر از من بپرسید کلکی توی کارش است. ۲- دندانم آن قدر بدججور درد می کند که حتی موقع درس هم نمی توانم روی نقاشی هایم تمرکز کنم. ۳- هنوز هم یک کارهای جالبی هی حواسم را پرت می‌کنند؛ کارهایی مثل شنا کردن، جمع کردن حشرات، و مهم تر از همه، آزار و اذیت خواهرم دلیا.»

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

«... دلیلش هم این است که ترم پیش، وقتی داشتم آواز «دلیا خیلی بدجنسه» (که برای دلیا گفته‌ام) را می خواندم، آقای کین آن را شنید. آقای کین هم بلافاصله از من خواست که توی کنسرت مدرسه برنامه اجرا کنم!

خیلی مسخره بود. آن هم جلوی همه بچه های مدرسه. (بیشتر هم به خاطر این بود که کم تمرین کرده بودم و تویش خیلی به دلیا بد و بیراه گفته بودم.) خوشبختانه درک به دادم رسید و مرا از یک آبروریزی واقعی نجات داد. آقای کین فکر می کند من هنوز ناراحتم که نتوانسته ام توی کنسرت مدرسه، برنامه اجرا کنم.

(ولی نیستم.)...»

این کتاب با ۳۵۲ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۱۴۰ هزار ریال منتشر شده است.