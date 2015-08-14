حسین پارسایی نویسنده و کارگردان تئاتر درباره فعالیت‌های اخیرش به خبرنگار مهر گفت: قرار است به زودی پیش‌تولید نمایش «اولیور توئیست» را آغاز کنم. این نمایشنامه براساس رمان «اولیور توئیست» چارلز دیکنز، توسط شهرام احمدزاده به نگارش درآمده است که البته این متن را می‌توان نسخه جدیدی به حساب آورد چون تلاش شده مضامینی که در نگارش متن مورد توجه قرار گرفته ما‌به‌ازاهای امروزی داشته باشد.

وی ادامه داد: در حقیقت این اثر نمایشی متاثر از مسایل روز جامعه است و به نوعی اثری مستقل از رمان چارلز دیکنز محسوب می شود. از ویژگی های این اثر می توانم به موزیکال بودن آن و حضور زنده نوازندگان در صحنه و همراهی هنرمندان گروه حرکت اشاره کنم. میثم احمدی نیز به عنوان مجری طرح در این پروژه نمایشی حضور دارد.

کارگردان نمایش «من که دا نیستم» درباره زمان اجرای این نمایش توضیح داد: از سال گذشته در تدارک اجرای این نمایش بودم. پیش بینی ما برای اجرای «اولیور توئیست» آذر و دی ماه در تالار وحدت بود اما از آنجا که اجرای نمایش «خاطرات و کابوس‌های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزاتقی‌خان فراهانی» به کارگردانی دکتر رفیعی قرار است بیشتر از ۳۰ اجرا و تا زمان برگزاری جشنواره تئاتر فجر استمرار داشته باشد ما به مسئولان بنیاد رودکی پیشنهاد دادیم که این نمایش اردیبهشت ماه در تالار وحدت به صحنه برود.

پارسایی با ابراز خوشحالی از اجرای اثری از دکتر رفیعی متذکر شد: در نهایت بعد از چندین توقف در تمرین‌ها و پیش تولید نمایش امیدوارم اردیبهشت ماه ۹۵ بتوانیم این اثر نمایشی را به صحنه ببریم. در اجرای «اولیور توئیست» که البته امکان دارد با نام دیگری به صحنه برود از حضور هنرمندان شاخص عرصه بازیگری که توانایی خوانندگی نیز داشته باشند، دعوت به همکاری خواهد شد. همچنین تعدادی بازیگر نوجوان که قرار است نقش بچه های بزه‌کار و خود اولیور نوجوان را بازی کنند در نمایش حضور دارند.

وی در پایان درباره دیگر ویژگی های نمایش بیان کرد: به زودی تمرین‌های آماده سازی این نمایش آغاز می شود. در طراحی صحنه نیز قرار است نوآوری هایی داشته باشیم و از طراحی و فضاسازی مجازی و حقیقی در کار بهره ببریم.

پارسایی کارگردانی نمایش های مختلفی در حوزه های دینی، کمدی و تراژدی از جمله «آرسنیک و تور کهنه»، «دا»، «سردار مهر و ماه»، «بانوی آب و آیینه»، «سراب» و ... را در کارنامه دارد.