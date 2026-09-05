اجرای ۹ کیلومتر روکش آسفالت در محور روستایی ترشاب شهرستان خاش

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی‌زاده صبح شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: عملیات روکش آسفالت محور روستایی تُرشاب شهرستان خاش به طول ۹ کیلومتر به صورت امانی و با استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات و نیروهای راهدار این اداره کل در حال اجراست.

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان افزود: در اجرای این عملیات، شش دستگاه ماشین‌آلات راهداری و تعداد ۱۲ نفر نیروی راهدار مشارکت دارند و تلاش می‌شود عملیات اجرایی با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود انجام شود.

وی ادامه داد: با اجرای این عملیات تعداد هشت روستا و بیش از ۹۰۰ خانوار از اجرای این پروژه و بهبود وضعیت محور بهره‌مند خواهند شد.

وی تصریح کرد: استفاده از توان ماشین‌آلات و نیروهای راهداری در اجرای پروژه‌های امانی، علاوه بر تسریع در روند اجرای عملیات، موجب استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و مدیریت هزینه‌ها می‌شود.

دشتی‌زاده خاطرنشان کرد: راه‌های روستایی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه، دسترسی و رونق مناطق روستایی محسوب می‌شوند و ارتقای کیفیت و ایمنی این محورها، نقش مؤثری در تسهیل تردد روستاییان و دسترسی آنان به خدمات دارد. و مجموعه راهداری نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود، بهسازی و ارتقای ایمنی راه‌های روستایی را با جدیت دنبال می‌کند.