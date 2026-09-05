به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نریمان روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه امروز جوی پایدار در استان حاکم است، افزود: بر اساس نقشه های پیشیابی و آخرین اطلاعات هواشناختی، فعالیت سیستم بارشی همچنین موجب افزایش ابر، غرش و برخورد آذرخش، آبگرفتگی معابر عمومی و در نواحی مستعد بارش تگرگ می شود.

وی با اشاره به اینکه اوج فعالیت این سیستم بارشی روز دوشنبه است، اظهار کرد: از بعد از ظهر فردا با توجه به افزایش سرعت وزش باد در برخی نواحی استان به ویژه نیمه جنوبی، خیزش گرد و خاک دور از انتظار نبوده و احتمال خسارت به سازه های سبک، تابلوهای تبلیغاتی و سقف گلخانه ها وجود دارد.

کاهش محسوس دما از روز سه شنبه

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تغییرات دمایی در استان، گفت: با توجه به افزایش نسبی دما طی دیروز و امروز در استان، با فعالیت سیستم بارشی دمای هوای استان از روز سه شنبه به صورت محسوس کاهش می یابد.

نریمان، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته ورزقان با حداقل دمای هشت درجه سانتی گراد خنک ترین و جلفا با حداکثر دمای ۳۵ درجه گرمترین شهرهای استان بودند.

وی یادآور شد: دمای تبریز در این بازه زمانی در خنک ترین زمان به ۱۵ درجه و در گرمترین زمان به ۳۲ درجه سانتی گراد رسید و دمای فعلی (۹ صبح) این شهر ۲۴ درجه گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین زمان ۲ درجه افزایش یافته است.