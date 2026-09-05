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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۴

تمدید انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد

تمدید انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد

انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت ۲۴ جمعه ۲۰ شهریور تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت ۲۴ جمعه ۲۰ شهریور تمدید شد.

آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ که براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و علاقه‌مند به انتخاب رشته/محل‌های دایر در دانشگاه آزاد اسلامی هستند، می‌توانند با استفاده از کد دسترسی انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور با مراجعه به سامانه ثبت‌نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

به داوطلبان توصیه می‌شود، ابتدا دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته / محل، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت‌نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ کنند.

کد مطلب 6937597
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      5 3
      پاسخ
      حدود 200 ملیون تومان برای حداقل 4 ترم باید به دانشگاه آزاد شهریه پرداخت کنید اما مهارتی نمی آموزید فقط یک برگ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با معدل بالای 18 از دانشگاه آزاد دریافت میکنید که جز دانشگاه آزاد در هیچ دانشگاه دیگری در داخل یا خارج ایران اعتباری ندارد و جز سازمانهای ایرانی در بخش خصوصی هم برایش تره خرد نمیکنند .

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