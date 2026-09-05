تمدید انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت ۲۴ جمعه ۲۰ شهریور تمدید شد.

آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ که براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و علاقه‌مند به انتخاب رشته/محل‌های دایر در دانشگاه آزاد اسلامی هستند، می‌توانند با استفاده از کد دسترسی انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور با مراجعه به سامانه ثبت‌نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

به داوطلبان توصیه می‌شود، ابتدا دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته / محل، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت‌نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ کنند.