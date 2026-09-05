خبرگزاری مهر، گروه استانها: فضای مجازی اگرچه بخش جداییناپذیری از زندگی روزمره مردم شده و بسیاری از ارتباطات، فعالیتهای اقتصادی و تبادل اطلاعات در بستر آن انجام میشود، اما در کنار این فرصتها، هر روز شیوههای تازهای برای فریب کاربران و سرقت اطلاعات و سرمایه آنها شکل میگیرد؛ شیوههایی که گاهی آنقدر ساده و باورپذیر طراحی شدهاند که ممکن است هر کاربری را برای چند ثانیه گرفتار یک تصمیم عجولانه کنند.
این روزها دریافت یک پیام از سوی دوست، آشنا یا یکی از اعضای خانواده و مشاهده یک لینک با عنوانهایی مانند «عکس قدیمی»، «عکس یادگاری» یا حتی یک فایل شخصی، شاید در نگاه نخست موضوعی کاملاً عادی به نظر برسد؛ اما همین پیام به ظاهر ساده میتواند سرآغاز یک کلاهبرداری یا آلودگی تلفن همراه باشد.
از سوی دیگر، افزایش استقبال مردم از بازار رمزارزها و فعالیتهای مرتبط با خرید و فروش داراییهای دیجیتال نیز فرصت تازهای برای کلاهبرداران ایجاد کرده است. تبلیغات فریبنده، وعده سودهای قابل توجه و نمایش موجودیهای غیرواقعی در برخی سایتها و اپلیکیشنهای جعلی، تنها بخشی از شگردهایی است که میتواند سرمایه کاربران را هدف قرار دهد.
در چنین شرایطی، افزایش سواد و آگاهی سایبری و شناخت شگردهای مجرمان، یکی از مهمترین راههای پیشگیری از گرفتار شدن در این دامهاست. اینکه آیا صرف کلیک روی یک لینک میتواند تلفن همراه را در معرض خطر قرار دهد؟ کاربران هنگام دریافت فایل یا لینک از دوستان و آشنایان چه نکاتی را باید رعایت کنند؟
برای پاسخ به این پرسشها و بررسی تازهترین شگردهای کلاهبرداری در فضای مجازی، سرهنگ عبدالرضا ظهرابی، رئیس پلیس فتا استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر ابعاد این شیوههای مجرمانه و راههای پیشگیری از آنها را بیان کرده است.
مراقب پیامهای حاوی «عکس» باشید
سرهنگ عبدالرضا ظهرابی رئیس پلیس فتا استان فارس با اشاره به افزایش شیوههای مختلف کلاهبرداری در فضای مجازی، نسبت به کلیک روی لینکها و فایلهای ناشناس و همچنین تبلیغات فریبنده سرمایهگذاری در بازار رمزارزها هشدار داد و از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام، از صحت پیامها و اعتبار بسترهای سرمایهگذاری اطمینان حاصل کنند.
رئیس پلیس فتا فارس با اشاره به یکی از شگردهای مورد استفاده مجرمان سایبری اظهار کرد: یکی از روشهایی که کلاهبرداران برای جلب توجه کاربران به کار میگیرند، ارسال لینک یا فایل با عنوان عکسهای یادگاری، قدیمی یا شخصی است که در واقع با هدف تحریک حس کنجکاوی کاربران طراحی شده است.
وی افزود: گاهی این پیامها از حساب کاربری دوستان، بستگان یا آشنایان ارسال میشود و همین موضوع باعث میشود فرد بدون بررسی بیشتر، به فایل یا لینک اعتماد کند، اما شهروندان باید توجه داشته باشند که ممکن است حساب کاربری فرد ارسالکننده پیش از این هک شده باشد.
رئیس پلیس فتا استان فارس ادامه داد: در چنین شرایطی مجرمان سایبری میتوانند از حساب هکشده برای ارسال لینکها و فایلهای آلوده به سایر مخاطبان استفاده کنند و در نتیجه افراد بیشتری را در معرض آسیب قرار دهند.
نصب فایلهای ناشناس ممنوع
سرهنگ ظهرابی با تأکید بر اینکه کاربران نباید برای مشاهده یک عکس، فایل ناشناس یا برنامهای را که از طریق پیام دریافت کردهاند نصب کنند، گفت: به ویژه شهروندان باید نسبت به فایلهای اجرایی و برنامههایی که با عنوان مشاهده عکس، فیلم یا دسترسی به یک محتوای خاص ارسال میشوند، حساس باشند.
وی تصریح کرد: صرف آشنا بودن فرستنده، دلیل کافی برای اعتماد به لینک یا فایل نیست و کاربران باید پیش از کلیک یا نصب هرگونه برنامه، از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیام از فرد مورد نظر درباره صحت ارسال فایل یا لینک اطمینان حاصل کنند.
رئیس پلیس فتا فارس خاطرنشان کرد: نصب یک برنامه آلوده میتواند زمینه دسترسی مجرمان به اطلاعات شخصی، حسابهای کاربری و دادههای بانکی افراد را فراهم کند و به همین دلیل بیاحتیاطی در فضای مجازی میتواند خسارتهای جدی برای شهروندان به همراه داشته باشد.
سرهنگ ظهرابی در پاسخ به این پرسش که آیا صرف کلیک روی یک لینک مشکوک میتواند موجب هک تلفن همراه شود یا حتماً باید مراحل دیگری مانند نصب برنامه یا وارد کردن اطلاعات نیز انجام شود، گفت: شهروندان نباید نسبت به لینکهای ناشناس بیتفاوت باشند و به هیچ عنوان نباید روی چنین لینکهایی کلیک کنند.
وی ادامه داد: برخی لینکها یا فایلهایی که از شمارههای شخصی ارسال میشوند نیز ممکن است آلوده باشند و کاربران باید از اعتماد به آنها خودداری کنند.
کلاهبرداری با سودهای خیالی رمزارزی
ظهرابی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش کلاهبرداری در حوزه رمزارزها اشاره کرد و گفت: طی سالهای اخیر بسیاری از شهروندان وارد بازار رمزارزها و داراییهای دیجیتال شدهاند و برخی نیز اقدام به خرید و فروش رمزارز، ترید یا سرمایهگذاری در بازارهای خارجی میکنند.
وی افزود: همین افزایش فعالیت باعث شده است مجرمان سایبری نیز با شناسایی این حوزه، شیوههای جدیدی برای فریب کاربران و سرقت سرمایه آنها طراحی کنند.
رئیس پلیس فتا استان فارس یکی از شگردهای جدید کلاهبرداران را ایجاد تارنماها و اپلیکیشنهای جعلی عنوان کرد و گفت: این افراد با تبلیغات گسترده، کاربران را به سمت سایتها و اپلیکیشنهایی هدایت میکنند که در ظاهر یک بستر معتبر برای سرمایهگذاری و فعالیت در بازار رمزارزها به نظر میرسد.
سرهنگ ظهرابی ادامه داد: در این پلتفرمهای جعلی، فرد پس از سرمایهگذاری حتی ممکن است در حساب کاربری خود افزایش موجودی و سود را مشاهده کند و تصور کند که سرمایهگذاری موفقی داشته است، در حالی که تمام این اعداد و ارقام میتواند صرفاً یک نمایش برای جلب اعتماد قربانی باشد.
ماجرای «مالیات» و «احراز هویت» برای برداشت پول
وی بیان کرد: زمانی که شهروند تصمیم میگیرد اصل سرمایه یا سود خود را برداشت کند، مرحله اصلی کلاهبرداری آغاز میشود و مجرمان با طرح بهانههای مختلف مانع برداشت وجه میشوند.
رئیس پلیس فتا فارس افزود: در این مرحله ممکن است به فرد اعلام شود که حساب وی در حال بررسی است یا برای برداشت وجه باید مالیات پرداخت کند، هویت وی احراز شود یا مراحل دیگری انجام دهد.
سرهنگ ظهرابی گفت: فرد قربانی نیز که پیش از این افزایش موجودی حساب خود را مشاهده کرده است، ممکن است برای دریافت سرمایه و سود خود، مبالغ بیشتری به حساب کلاهبرداران واریز کند، اما در نهایت حساب کاربری وی مسدود یا اصطلاحاً بلاک شده و سرمایه فرد از دست میرود.
ورود به بازار رمزارز بدون آگاهی ممنوع
وی با توصیه به شهروندانی که قصد فعالیت در بازار رمزارزها را دارند، گفت: افرادی که قصد ورود به این بازار را دارند باید پیش از هرگونه سرمایهگذاری، مطالعه و آگاهی کافی درباره رمزارزها و شیوههای فعالیت در این بازار داشته باشند.
رئیس پلیس فتا فارس تأکید کرد: شهروندان نباید صرفاً بر اساس تبلیغات، وعده سودهای بالا یا نمایش موجودی و سود در یک سایت یا اپلیکیشن اقدام به سرمایهگذاری کنند، چراکه مجرمان سایبری میتوانند با طراحی پلتفرمهای جعلی، اعتماد کاربران را جلب و سرمایه آنها را سرقت کنند.
«۰۹۶۳۸۰»؛ شمارهای که باید به خاطر سپرد
سرهنگ ظهرابی با اشاره به ضرورت گزارش سریع جرایم سایبری گفت: شهروندان در صورت مواجهه با موارد مشکوک در فضای مجازی، از جمله لینکها و فایلهای ناشناس، هک حسابهای کاربری یا کلاهبرداریهای مالی، میتوانند موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.
رئیس پلیس فتا استان فارس گفت: در فضای مجازی، یک کلیک عجولانه میتواند آغازگر یک خسارت بزرگ باشد؛ بنابراین کاربران باید پیش از هر کلیک، نصب برنامه یا انتقال وجه، از صحت و اعتبار آن اطمینان حاصل کنند.
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