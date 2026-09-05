سید محسن صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی برای اجرای طرح‌های بزرگ تأمین آب و احداث سدها، استفاده از مدل مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) به‌عنوان یکی از راهکارهای تأمین مالی این پروژه‌ها دنبال می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های اصلی حوزه آب استان افزود: سد میرزاخانلو با اعتبار ۲۹ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد به اتمام رسیده و با هدف تأمین آب شرب شهرهای چورزق، آب‌بر و ۳۹ روستای مسیر احداث شده است. در حال حاضر فرایند اداری خط انتقال این سد در دست پیگیری است.

استاندار زنجان درباره سد تالوار نیز گفت: این پروژه به پیشرفت فیزیکی ۹۴ درصد رسیده و در مرحله پایانی قرار دارد و برای تکمیل آن به یک هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در سفر اخیر وزیر نیرو مقرر شد بخش عمده‌ای از اعتبار مورد نیاز تأمین شود تا سهمیه تخصیصی آب شرب شهرستان خدابنده از طریق این سد تأمین شود.

صادقی با اشاره به آخرین وضعیت سد بلوبین اظهار کرد: این سد در سفر اخیر وزیر نیرو آبگیری شده و برای تکمیل خط انتقال آن یک هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

وی افزود: با تخصیص به‌موقع منابع مالی، خط انتقال سد بلوبین تکمیل و این طرح با هدف تأمین آب شرب شهرهای زرین‌آباد و حلب و همچنین تأمین آب بخش صنعت، تا پایان سال جاری به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

استاندار زنجان درباره سد مراش نیز گفت: این پروژه اکنون ۷۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن به سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

صادقی ادامه داد: سد مراش با هدف تأمین پایدار آب شرب شهرهای ماهنشان و دندی و ۱۲۲ روستا، در سال ۱۴۰۵ به مرحله آبگیری اولیه خواهد رسید و تلاش می‌شود آبگیری نهایی آن در سال ۱۴۰۶ انجام شود.

وی همچنین سد مشمپا را یکی از طرح‌های راهبردی استان در حوزه تأمین آب عنوان کرد و گفت: این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۴۱ درصد، برای تأمین ۵۰ میلیون مترمکعب آب شرب شهرستان‌های زنجان و ابهر و آب مورد نیاز صنعت منطقه پیش‌بینی شده است.

استاندار زنجان با بیان اینکه تکمیل سد مشمپا نیازمند ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: برای اجرای این پروژه از ظرفیت مدل‌های بزرگ مشارکت عمومی-خصوصی استفاده شده و شرکت ماهان به‌عنوان بخش خصوصی در این طرح مشارکت خواهد داشت و پیگیری‌ها برای تسریع در روند اجرایی آن در جریان است.

صادقی افزود: پیش‌بینی می‌شود آبگیری اولیه سد مشمپا تا پایان سال ۱۴۰۶ انجام شود و همزمان، فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای مربوط به خط انتقال آب نیز پیگیری و عملیاتی شود.

وی تأکید کرد: اولویت مدیریت ارشد استان، تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌هایی است که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، به‌ویژه سدهای بلوبین و تالوار، و در کنار آن فعال‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی برای اجرای طرح‌های کلان آبی استان است.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: مدیریت منابع آب تنها به افزایش ظرفیت تأمین محدود نمی‌شود و مدیریت تقاضا و مصرف، به‌ویژه در صنایع، نیز باید همزمان دنبال شود تا منابع موجود با بهره‌وری بیشتری مورد استفاده قرار گیرد.