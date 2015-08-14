جهانگیر مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: صنایع شرکت کننده در این نمایشگاه در زمینه های تولید لوازم خانگی و ساختمانی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی، تجهیزات ابزار دقیق، لوازم شکاری، پوشاک، آسانسور و ... فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: این نمایشگاه به مناسبت روز ملی حمایت از صنایع کوچک و انسجام بیشتر بین صنایع خرد جزیره که هم اکنون به صورت پراکنده فعالیت می کنند، برگزار می شود.

جهانگیری ضمن تاکید بر راه اندازی خوشه های صنعتی در چشم انداز توسعه صنعت جزیره قشم، افزود: در صورت فراهم ساختن محیط مناسب برای فعالیت صنایع کوچک، این صنایع نقش مهمی در تغذیه خوشه های صنعتی و رونق اقتصادی جزیره خواهند داشت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سازمان منطقه آزاد قشم گفت: صنایع کوچک موتور توسعه اقتصاد ملی هستند و نقش مهمی در محرومیت زدایی از جزیره قشم بازی می کنند.

وی از شرکت های پیرامون سیستم، هوم سنتر، پنجره سازان بنای قشم، عطا فوم، صنایع چسب مدرن، صنایع چوب زعیم، صدف منظر، جلوه نگار، گل مشکی و ... به عنوان مهمترین شرکت کنندگان در این نمایشگاه نام برد.