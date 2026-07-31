راهپیمایی میلیونی مردم یمن با شعار «محاصره در برابر محاصره»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مردم یمن بار دیگر در میادین و خیابان های اصلی صنعا پایتخت و سایر استان های این کشور راهپیمایی و حمایت خود را از نیروهای مسلح این کشور و محور مقاومت اعلام کردند.

در بیانیه راهپیمایی میلیونی مردم یمن که با عنوان «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» برگزار شد، آمده است، ما بار دیگر به عبدالملک بدر الدین رهبر جنبش انصار الله یمن اختیار کامل می دهیم تا برای رفع محاصره یمن و ظلم از ملت این کشور و بازپس گیری ثروت ها و حاکمیت این کشور تصمیمات مناسب را اتخاذ کند.

این بیانیه می افزاید: از عملیات نیروهای مسلح در اعمال معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش » حمایت می کنیم. ما از محاصره دریایی عربستان تا پایان محاصره ظالمانه یمن استقبال می کنیم و تاکید می کنیم برای پرداخت هر گونه بها در این نبرد عادلانه آمادگی داریم. از عملیات نظامی علیه کشتی های ناقض تحریم کشتیرانی دشمن سعودی استقبال می کنیم.

مردم یمن تأکید کردند: ما تجاوز آمریکا و عربستان به ملت عراق، نهادها و موسسات امنیتی این کشور و همچنین مبارزان عزیز آن را محکوم می کنیم.

آنها تصریح کردند: از همه ملت های منطقه می خواهیم برای مقابله با طرح های خطرناک رژیم صهیونیستی علیه مقدسات این ملت ها وارد عمل شوند.

در بخش دیگری از بیانیه راهپیمایان یمنی آمده است: در سالروز شهادت اسماعیل هنیه بر موضع ثابت خود در قبال مسئله فلسطین ، حمایت از غزه و همه میادین محور مقاومت تاکید می کنیم. بر معادله وحدت میادین اسلام و جهاد پایبند هستیم و اصل هدف قرار دادن و منزوی کردن هر یک از جبهه ها را رد می کنیم. هر هزینه ای که بپردازیم در مقایسه با آنچه دشمن با تغییر خاورمیانه و ایجاد پروژه جنایتکارانه خود با نام «اسرائیل بزرگ» می خواهد هیچ است.