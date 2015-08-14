مسابقات ووشوی قهرمان کشور در استان سمنان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی نبوی عصر جمعه در حاشیه آغاز مسابقات ووشوی قهرمانی کشور به میزبانی استان سمنان در جمع خبرنگاران افزود: قهرمانی نوجوانان پسر کشور در شهرستان دامغان و مسابقات قهرمانی ووشو بانوان نوجوان و جوان کشور در شهرستان شاهرود آغاز شده است.

وی با یادآوری این مطلب که ۱۸۳ ووشو کار نوجوان پسر در قالب ۳۳ تیم از سراسر کشور در رشته ساندا و در شش وزن به رقابت خواهند پرداخت خاطر نشان کرد: این دور از رقابت ها روز شنبه با معرفی برترین ها در وزن های مختلف پایان خواهد یافت.

دبیر فدراسیون ووشو نیز در مراسم آغاز این مسابقات در سالن حمزه سیدالشهدای دامغان با بیان این مطلب که استعدادیابی نیروهای جوان و با استعداد برای تقویت تیم ملی ووشوی ایران در خلال مسابقات انجام خواهد شد تصریح کرد: مسابقات ووشوی جام پارس نیز ۲۷ و ۲۸ شهریور ماه سال جاری در ایران برگزار خواهد شد.

محمود متدین با اشاره به این مطلب که تا کنون ۲۰ کشور برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند ابراز داشت: برگزاری این مسابقات می تواند کمک شایان ذکری به بهبود توانایی های ووشوکاران کشور انجام دهد.

مسابقات قهرمانی ووشوی بانوان کشور نیز در گروه های سنی نوجوانان و جوانان امروز در سالن شرکت زغالسنگ البرز شرقی شاهرود در استان سمنان با حضور ۱۸۰ ووشو کار بانو د رقالب ۲۰ تیم آغاز شده و نفرات برتر این مسابقات به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.