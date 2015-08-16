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۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

سرنوشت ممیزی رمانی درباره حج/ ۵ ماه است اداره کتاب جوابی نمی‌دهد

سرنوشت ممیزی رمانی درباره حج/ ۵ ماه است اداره کتاب جوابی نمی‌دهد

فرخنده آقایی می گوید تازه ترین کتاب وی که یک رمان سفرنامه با موضوع حج است پنج ماه است به انتظار دریافت مجوز انتشار است.

فرخنده آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازه‌ترین رمان خود که نزدیک به پنج ماه است در انتظار دریافت مجوز انتشار است، اظهار کرد: کتابی با عنوان «با عزیزجان در عزیزیه» تازه‌ترین اثر من است که قالب سفرنامه-رمان نوشته و از سوی نشر ققنوس برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد ارائه شد. با اینکه قبل از سال نو من موارد مورد درخواست ارشاد را اصلاح کردم اما هنوز کتاب در اداره کتاب بلاتکلیف مانده و پاسخی درباره‌اش به ما نداده‌اند.

وی درباره موضوع این کتاب گفت: این اثر داستانی است درباره سفر تعدادی زن میانسال به مکه و مدینه به منظور انجام حج. در طی روایت این سفر است که من برخی از باورها و عقاید عامه درباره این سفر موضوعات مرتبط با آن را نوشته‌ام.

آقایی درباره میزان مستند بودن روایت خود در این کتاب نیز گفت: «با عزیز جان در عزیزیه» مانند سایر آثار من بستری رئالیستی دارد و آدم‌ها و موقعیت‌های موجود در آن حقیقی هستند. در واقع این کتاب داستانی را در مکانی با مختصات معین و مسیر رویدادهای معین روایت می‌کند اما در دل این مسیر رئال، اتفاقاتی رخ می دهد که خلقش حاصل کار نویسنده است.

به گفته آقایی تجربه دو سفر خود به حج عمره و تمتع در این دو کتاب ه وی کمک کرده است تا داستانی را خلق کند که از نگاه خودش، مخاطب بتواند این دو سفر را تجربه کند.

یادآوری می‌شود از این نویسنده در سال جاری مجموعه داستان «زنی با زنبیل» و کتاب «سه نفر بودیم» شامل مصاحبه بلند وی با محمد متوسلانی از بازیگران پیشکسوت عرصه سینما و تئاتر طنز منتشر شده است.

کد مطلب 2884399
حمید نورشمسی

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