كروبي : نزديكي كشورهاي مستقل عامل حفظ صلح جهاني است

به گزارش خبرگزاري مهر، كروبي با اشاره به سوابق انقلابي، فرهنگ استقلال‌ طلبي و صلح‌ جويي دو كشور خواستار بهره‌ گيري مقامات مسوول جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كوبا از تمامي ظرفيتهاي موجود براي ارتقاي سطح مناسبات في‌مابين تهران، هاوانا شد.

رييس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش ضمن اشاره به تحولات بين‌المللي و بحرانهاي منطقه‌اي، نزديكي هرچه بيشتر كشورهاي مستقل را عاملي در جهت حفظ صلح و ثبات جهاني دانست و آمادگي جمهوري اسلامي ايران را جهت همكاري‌هاي بيشتر در صحنه هاي بين‌المللي از جمله سازمان ملل متحد و اتحاديه بين‌المجالس مورد تاكيد قرار داد.

كروبي در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: متأسفانه بعضي از قدرتهاي بين‌المللي با دخالتهاي خود در امور داخلي كشورها و دستاويز قرار دادن برخي مفاهيم والاي انساني از جمله حمايت از حقوق بشر و يا مبارزه با تروريسم درصدد دستيابي به اهداف خود در ديگر كشورها بوده و اوضاع جهان را روز به روز پيچيده‌ تر مي‌كنند.

وي همچنين با تقدير از حمايت‌هاي گسترده‌ دولت و مجلس كوبا از استفاده‌ صلح ‌آميز جمهوري اسلامي ايران از فن‌آوري هسته‌اي و نيز پيوستن كليه‌ كشورها به سازمان تجارت جهاني (W.T.O) از شخصيت انقلابي فيدل كاسترو رييس جمهور كوبا ستايش كرد.

در ادامه‌ اين ديدار، ريكاردو كابريساس وزير دولت كوبا نيز با ارايه‌ گزارشي از نهمين اجلاس كميسون مشترك اقتصادي دو كشور خواستار حمايت مجالس ايران و كوبا از مصوبات اين اجلاس شد.

وزير دولت كوبا در ادامه سخنانش توسعه و پيشرفت در زمينه‌هاي علمي و تكنولوژيك را حق ملتها دانست و حمايت دولت كوبا از فعاليتهاي صلح ‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را مورد تاكيد قرار داد.

وي همچنين با اشاره به نقش مهم و تاثيرگذار جمهوري اسلامي ايران در تحولات سياسي و اقتصادي جهان، حضور كشورمان در W.T.O را امري اجتناب‌ ناپذير توصيف كرد و اعمال فشار برخي كشورها بر سازمانهاي بين‌الملي را غيرمشروع دانست.

ريكاردو كابريساس در پايان اين ديدار ضمن ابلاغ دعوت ريكاردو آلاركن دكسادو، رييس مجلس كوبا به رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابراز اميدواري كرد كه با انجام اين ديدار، روابط پارلماني دو كشور از شتاب بيشتري برخوردار شود.

كروبي نيز با قبول اين دعوت اظهار اميدواري كرد كه در اولين فرصت ممكن اين ديدار صورت گيرد.

