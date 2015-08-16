دوره پسا تحریم می تواند به فصل شکوفایی صنایع دستی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی، نشست خبری معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری با حضور بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی ،جمعی از مدیران این حوزه صبح امروز 25 مرداد ماه در سالن فجر سازمان برگزار شد.

بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان در این نشست با اشاره بر شرایط مناسب پسا تحریم در رونق بخشی به صنایع دستی گفت: کشور در شرایط بسیار حساسی به سر می برد، شاید کمتر زمانی مانند امروز در یک مقطع زمانی تعیین کننده قرار بگیریم، در آستانه برنامه ششم توسعه قرار داریم که بسیار مهم است و می تواند برای بسیاری از بخش ها تعیین کننده باشد از جمله صنایع دستی که در این فرصت هنرهای فاخر ما به جایگاه مناسب خود دست یافته و به شکوفایی برسد.

وی با تاکید بر این مطلب که حوزه صنایع دستی در گذشته در بسیاری موارد مورد تضعیف قرار گرفته است افزود: خوشبختانه در حال حاضر به واسطه ابلاغیه مقام معظم رهبری به حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی توجه شد و بندی برای این حوزه تعریف شد تا بیش از پیش مورد حمایت و توجه قرار گیرد.در همین راستا همکاران ما و دوستداران صنایع دستی کمپینی با عنوان کمپین 51 و کمپین حمایت از حمایت را تشکیل داده اند تا بیش از پیش به حوزه صنایع دستی توجه شود و واژه حمایت که از سوی رهبر معظم انقلاب بکار رفته است به بهترین شکل مورد تعبیر و برداشت قرار گیرد.

نامور مطلق با اشاره بر این مطلب که بخش های بسیاری در مدت تحریم زیان دیده اند گفت: صنایع دستی از جمله حوزه هایی بود که در این برهه در کشور بیش از پیش ضررکرد و به واسطه متضرر شدن این حوزه بسیاری از بخش ها از جمله تولید، ارزآوری و صادرات نیز زیان دیده اند در این دوره زمانی بسیاری از بازارهای فروش از دست رفت که امیدواریم با این خیز مثبتی که در حال انجام است این حوزه دوباره به شکوفایی رسیده و حقوق از دست رفته خود را باز پس گیرد.

وی با بیان تاثیرمستقیم اقتصاد مقاومتی در جامعه و صنایع دستی گفت: حوزه صنایع دستی از جمله حوزه هایی است که بیش ازبقیه با اقتصاد مقاومتی هماهنگی دارد و اقتصاد مقاومتی در آن متبلور شده و تمامی ویژگی های آن از جمله اشتغال زایی، ارز آوری، به روز بودن و دانش بنیانی را داراست.

نامور مطلق ادامه داد: در این دوره زمانی هرکس دوره پساتحریم را به خوبی درک کند آینده مناسبی را در پیش داردما قصد داریم با درک مناسب و کامل این دوره آینده خوبی را برای هنرمندان و تلاشگران این حوزه فراهم آوریم.در این راستا اگر سه حوزه سازمان با یکدیگر هم سو شوند و خوانش هماهنگ داشته باشند به طور قطع به اهداف برنامه ریزی شده خواهیم رسید.

نامورمطلق با تاکید بر گزینش مدل رفتاری در دوره پساتحریم برای رونق صنایع دستی تاکید کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته در این حوزه سعی داریم مدل صنایع فرهنگی را معرفی کنیم تا با دیده شدن این مدل از دوره پیش از تحریم خارج شویم و بتوانیم صنایع دستی را به عنوان پیشاهنگ دوره پساتحریم عرضه کنیم.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان با اشاره بر لزوم ایجاد توسعه در تمامی حوزه های سازمانی افزود: توسعه نباید تک بعدی باشد باید تمامی حوزه ها رادر بر گیرد، نکته دیگر این است که توسعه بخشی نیست باید همه جانبه باشد چه در سازمان میراث فرهنگی و چه در دیگر ارگان ها و سازمان ها، توسعه فردی بیماری است توسعه با شرط تناسب توسعه است.در این زمینه با توسعه درون زا در کشور و با استفاده از ظرفیت های مختلف داخلی می توانیم به توسعه و استقلال کشور کمک کنیم.

وی در پایان گفت: امیدواریم با همکاری دوستداران و همکاران این حوزه در این دوره طلایی به شکوفایی و رونق بیش از پیش حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی در کشور و باز پس گیری حقوق خود برسیم.