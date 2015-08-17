علی ناظری مدیر انتشارات «فاتحان» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار جدید این انتشارات گفت: یکی از برنامه‌هایی که داریم، طرح انتشار ۳۶ عنوان کتاب درباره شهدای دانشجوی کشور است. این برنامه سال گذشته تدوین شد؛ یعنی زمانی که کنگره شهدای دانشجو کشور به همت وزارت علوم و وزارت بهداشت و آموزشی پزشکی در لانه جاسوسی آمریکا در تهران برگزار شد.

وی افزود: در آن کنگره از ماکت ۳۶ عنوان کتاب مربوط به شهدای شاخص دانشجو رونمایی به عمل آمد و قرار شد کتاب های کنگره توسط انتشارات فاتحان به چاپ برسد. قرار بود از هر کدام از ۳۲ استان کشور، یک کتاب درباره یک شهید دانشجو چاپ شود. این کتاب‌ها، در واقع زندگینامه‌های مستند شهدا بودند. علاوه بر ۳۲ کتاب مذکور، ۴ کتاب هم در دستور آماده سازی و انتشار قرار گرفتند که البته ژانرشان متفاوت از ۳۲ کتاب دیگر است. یعنی داستانی هستند و نوشتن آن‌ها را به ۴ داستان نویس سپردیم.

این مدیر نشر در ادامه گفت: ۴ کتاب مذکور درباره عملیات نصر که شهید علم‌الهدی در آن شهید شد، شهید بهروز مرادی، شهید غلامعلی پیچک و شهید طیبه السادات زمانی هستند.

ناظری گفت: در حال حاضر کار ۲۵ کتاب از این ۳۶ عنوان به پایان رسیده و راهی چاپ خواهند شد. ۵ عنوان هم آماده عرضه هستند. اما امیدواریم بتوانیم تا زمان رسیدن هفته دفاع مقدس، تمام کتاب ها را به چاپ رسانده و با تیراژ حداقل ۳ هزار نسخه به بازار عرضه کنیم.