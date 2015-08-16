بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی تنکابن ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی جو بعد از ظهر یکشنبه در پایان بازدید از بیمارستان تنکابن، با اشاره به نیاز شهرستان به انجام و تکمیل پروژه های نیمه تمام و در دست ساخت، گفت: دولت مصمم به اتمام پروژه هایی است که دارای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستند، اما این پروژه از نیازهای شهرستان محسوب شده و در اولویت کارها خواهد بود و تمام تلاش خود را برای جذب اعتبار از داخل و خارج استان خواهیم کرد تا شاهد انجام هرچه سریعتر مراحل ساخت و تجهیز این مرکز بهداشتی و درمانی در آینده باشیم.

حسینی جو در ادامه تأکید کرد: پیگیری تمام پروژه‌ها و کارهای نیمه تمام عمرانی سبب ناتمام ماندن آنها خواهد شد و قصد داریم با اولویت بندی، سه یا چهار پروژه مهم را در دستور کار قرار داده و به اتمام رسانیم.

حسینی بيان كرد: پیمانکار این پروژه نیز طلب ۵۰ میلیاردی بابت صرف هزینه های پروژه دارد كه در سال جاری هنوز هیچ مبلغی براي انجام و پیشرفت پروژه تخصیص و پرداخت نشده و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال دیگر اعتبار برای اتمام و تکمیل آن نیاز است.

بیمارستان فوق تخصصی تنکابن در زمینی به مساحت ۳۲ هزار مترمربع و زیربنای ۱۶ هزار و ۳۰۰ مترمربع از پروژه های مهم وزارت بهداشت و مسکن در استان مازندران محسوب می شود که به علت نبود اعتبار در حالت سکون و تعطیل موقت قرار گرفته است.

گفتنی است پروژه ساخت و احداث بیمارستان فوق تخصصی ۱۶۰ تختخوابی تنکابن که در سال ۱۳۹۰ کلنگ احداث آن به زمین زده شد، طبق قرارداد و براساس زمانبندی تعیین شده قرار بود در مردادماه سال جاری به اتمام برسد که با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، تاکنون قریب به ۲۱۰ میلیارد ریال هزینه داشته که ۱۳۰ میلیارد آن صرف احداث بنا و ساختمان بیمارستان شده است.