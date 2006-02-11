تغييرات جديد مقررات داوري كشتي فرنگي بررسي مي شود

به گزارش خبرگزاري"مهر" محمد ابراهيم امامي رئيس كميته داوران با اعلام اين خبرافزود : اخيرا فدراسيون جهاني كشتي فيلا اقدام به حذف مستطيل از دايره وسط تشك كشتي دررابطه با اجراي قانون كشتي فرنگي درحالت كنده كشي نموده و اين تبصره به كليه فدراسيون هاي جهان براي اجرا ارسال شده است .

امامي گفت : به همين منظورجلسه اي روز يكشنبه با حضوراعضاي كميته داوران درمحل اين كميته تشكيل خواهيم داد وچگونگي اجراي اين قانون و زمان اجراي آن را مورد بررسي قرارخواهيم داد .



