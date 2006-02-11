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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۰۱

ازسوي كميته داوران فدراسيون كشتي؛

تغييرات جديد مقررات داوري كشتي فرنگي بررسي مي شود

تغييرات جديد مقررات داوري كشتي فرنگي بررسي مي شود

كميته داوران به منظور بررسي تغييرات جديد قوانين كشتي فرنگي تشكيل جلسه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاري"مهر" محمد ابراهيم امامي رئيس كميته داوران با اعلام اين خبرافزود : اخيرا فدراسيون جهاني كشتي فيلا اقدام به حذف مستطيل از دايره وسط تشك كشتي دررابطه با اجراي قانون كشتي فرنگي درحالت كنده كشي نموده و اين تبصره به كليه فدراسيون هاي جهان براي اجرا ارسال شده است .
امامي گفت : به همين منظورجلسه اي روز يكشنبه با حضوراعضاي كميته داوران درمحل اين كميته تشكيل خواهيم داد وچگونگي اجراي اين قانون و زمان اجراي آن را مورد بررسي قرارخواهيم داد .


کد مطلب 288520

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