امیدواریم فرصت مناسبی برای فروش الکترونیک صنایع دستی فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی، بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی و دبیرستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز امروز با حضور در مجموعه دیجی‌کالا از بخش فروش آنلاین صنایع دستی بازدید کردند و با مدیران این بخش خصوصی به بحث و تبادل نظر درباره زمینه های مشترک کاری پرداختند.

در این بازدید که پیش از ظهر امروز، ۲۶ مرداد ماه در محل انبار مرکزی فروشگاه دیجیکالا صورت گرفت، بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، سید محمد حسین سجادی دبیرستاد توسعه فناوری های نرم و هویت سازمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیران کل صادرات، حمایت از تولید و تسهیلات سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیز حضور داشتند.

معاون صنایع دستی کشور رشد فروش مجازی در کشور را ظرفیت مهمی ارزیابی کرد و گفت: با وجه به توسعه روزافزون زیرساخت های فضای مجازی و افزایش روزانه کاربران این فضا، بهره برداری از تجارت و فروش الکترونیک صنایع دستی یکی از برنامه های مهم معاونت است و در این مسیر اشتیاق و آمادگی کامل برای همکاری و حمایت از بخش های خصوصی وجود دارد.

نامورمطلق با تاکید بر فعالیت موفق مجموعه دیجیکالا گفت: خوشبختانه فعالیت‌های این مجموعه در عرصه فروش الکترونیک بسیار فراگیر و موفق بود و امیدواریم که تعامل سازنده میان معاونت صنایع دستی و دیجیکالا فرصت مناسبی برای توسعه فروش الکترونیک صنایع دستی فراهم آورد.

وی همچنین با اظهار امیدواری برای فعالیت مشترک بیان کرد: معاونت صنایع دستی آمادگی کامل دارد تا با برگزاری نشست ها و جلسات تخصصی از نظر پشتیبانی فنی و اطلاعاتی، دیجی‌کالا را در فروش الکترونیک صنایع دستی حمایت کند.

در این نشست مدیران مجموعه دیجیکالا نیز بخش های مختلف کار از سفارش گیری تا طبقه بندی و تولید محتوای سایت را به حاضرین معرفی کردند و به بیان شرایط کار و نیازهای فنی خود در خصوص فروش مجازی صنایع دستی پرداختند. همچنین در این برنامه مقرر شد تا جلسات اختصاصی به طور مجزا بین مدیران دیجیکالا و ادارات کل حمایت از تولید و صادرات صنایع دستی برگذار شود تا موانع کار برطرف و فرآیند های موجود سرعت بیشتری پیدا کند.