کمپ های اقامتی مناسب برای مسافران در همدان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید موسوی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: همدان به لحاظ موقعیت گردشگری و توریستی مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی است و بر این اساس باید ضوابط خاصی بر این شهر تاریخی حاکم باشد.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه در همدان شاهد پدیده نوظهوری به نام «کارتن به دستان» برای اقامت مسافران هستیم، اظهار کرد: این افراد علاوه بر آنکه از هیچ ضابطه و مقرراتی برخوردار نیستند و فعالیتشان زیر نظر هیچ یک از ارگانها و نهادهای حاکمیتی نیست، در بسیاری از موارد نیز از هیچ گونه استانداردی پیروی نمی کنند و این اقدام آنها همواره تضییع حقوق سرمایه گذاران، صنعت گردشگران و هتل داران همدان را به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه برخی از مسافران توانایی اقامت در هتل ها را ندارند، اظهار کرد: بر این اساس باید کمپ های اقامتی زیبا و ایمن برای این قشر از جامعه ایجاد کرد.

عضو شورای اسلامی شهر همدان با تاکید بر اینکه باید زمینه های حضور و رفاه مسافران در شهر همدان فراهم شود، افزود: ساماندهی سکونت مسافران در اماکن امن و با دسترسی آسان به خدمات شهری و گردشگری یکی از برنامه های مدیریت شهری است.

حجت الاسلام سید مجید موسوی با تاکید بر ایجاد کمپ های مسافران در نقاط مختلف شهر با رعایت استانداردهای لازم و امنیتی و زیست محیطی افزود: مدیریت شهری باید از نصب و برپایی چادر در نقاط مختلف شهر از جمله پارکها و راه اندازی اماکن غیررسمی مسافران جلوگیری کند.

وی گفت: نصب چادر در پارکها نه تنها باعث ایجاد فضای نامطلوب بصری در شهر می شود بلکه از لحاظ امنیتی نیز مشکل ساز خواهد بود.