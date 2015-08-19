به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هشتمین دوره جشن های مردمی زیر سایه خورشید، کاروان رضوی متشکل از چهار خادم و یک مبلغ مذهبی به همراه پرچم متبرک آستان قدس رضوی با استقبال مردم و مسوولان وارد شهرستان گنبدکاووس شد.

این کاروان با حضور بر سر مزار دو شهید گمنام در محوطه دانشگاه گنبدکاووس با قرائت فاتحه، قبور این شهدا را با گلاب شستشو دادند. سفیران رضوی ضمن شرکت در جشن زیر سایه خورشید در جامعه القرآن ویژه خواهران و بهزیستی گنبدکاووس نیز حضور یافتند.

خدام آستان قدس رضوی با حضور در حوزه علمیه آق قایه گنبد با اساتید و طلبه های این حوزه دیدار کردند. در این دیدار استاد حوزه علمیه اهل سنت ضمن خیر مقدم به سفیران رضوی، محبت به امام رضا(ع) را در بین ترکمن ها زبانزد دانست و گفت: «قزل امام» به معنای «امام طلا» لقبی است که اهل سنت به امام رضا(ع) داده اند و به آن اعتقاد دارند.

در ادامه حرکت کاروان زیر سایه خورشید سفیران رضوی با فرمانده سپاه گنبد نیز دیدار کردند.