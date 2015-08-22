مهلت ثبت نام جشنواره جوان خوارزمی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اللهیاری، دبیر هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی اظهار داشت: ثبتنام داوطلبان در جشنواره با ارسال فایل پرسشنامه كه در وبگاه جشنواره خوارزمی قرار دارد تكمیل خواهد شد.
وی افزود: تمامی شركتكنندگان كه ثبتنام كردهاند باید بعد از مطالعه فایل راهنمای شركت در جشنواره، سریعاً نسبت به دریافت فایل پرسشنامه و تكمیل آن اقدام كنند.
دبیر هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی گفت: سایر مستنداتی كه امكان ارسال آن به صورت الكترونیكی وجود ندارد، از طریق پست و یا حضوری به نشانی تهران، بزرگراه آزادگان (جنوب)، بعد از پل فتح، احمدآباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، خیابان شهید احسانیراد، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، اداره كل امور جشنوارهها و مسابقات علمی و فناوری قابل دریافت است.
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