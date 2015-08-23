به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای جی استریت، چند روز پیش نویسنده صاحب نام و خالق مجموعه داستانهای هری پاتر، جی. کی رولینگ در ملاقات با نویسنده جوان زن مصری با کلمات و عبارات تشویق آمیز گفتگو کرد. نویسنده جوان از محدویتهایی که برای نوشتن داشت صحبت کرد و به رولینگ گفت: شما الهام بخش من برای نوشتن هستید با این وجود، در مصر، دختران آزادی های زیادی ندارند. مخصوصا در مقایسه با مردان. وقتی در برابر آنها بیاستی و بگویی من نویسندهام تنها کاری که آنها میکنند خندیدن است.
رولینگ در پاسخ به این دختر جوان گفت: اجازه نده خندیدن دیگران تو را از اهداف و آرزوهایت دور کند و جاه طلبیات را تضعیف کند.
با وجود آنکه رولینگ یکی از نویسندگان زن موفق در جهان است اما برای آنکه بتواند داستانهای هریپاتر را به سرانجام برساند. او برای انتشار مجموعه داستانهایش مجبور شد دستنوشتههایش را نزد ۱۲ ناشر ببرد تا سرانجام یکی از آنها با انتشار مجموعه آثارش موافقت کند.
تلاشهای جی.کی رولینگ و ممارستهای وی برای انتشار آثارش این روزها الهامبخش نویسندگان زن مصری است. بسیاری از نویسندگان مصری با الهام از جی. کی رولینگ و پیگیریهای وی برای قبولاندن اثرش به عنوان یک اثرمتفاوت و پرمخاطب به ناشران، آثارشان را نه تنها در تاریخ ادبیات مصر بلکه در تاریخ ادبیات جهان ثبت کنند. اما در میان نوییسندگان زن مصری نویسندگانی نیز وجود دارند که بدون اتکا و الهام از شخصیتهای ادبی و فرهنگی محدودیتهایشان را تبدیل به فرصت کرده اند.
اهداف صوفی یکی از این نویسندگان زن مصری است که سالهای زیادی در حال قلم زدن است. صوفی یکی از با استعدادترین نویسندگان مصری است که نشریه هارپر نیز با این عنوان از او یاد کرده و آثارش را مورد تقدیر قرار داده است. او اولین رمانش را در سال ۱۹۹۳ منتشر کرد. دومین رمان این نویسنده با عنوان «در چشم خورشید» یکی از موفقترین آثار وی بود که به ۲۱ زبان ترجمه شد و بیش از یک میلیون نسخه در سراسر جهان فروش داشت. این رمان حتی در فهرست نامزدهای جایزه ادبی من بوکر قرار گرفت.
یکی دیگر از نویسندگان مصری موفق سابرینا محفوظ است که نمایشنامه نویسی و سرودن شعر از جمله دلمشغولیهای اوست. سابرینا یک دو رگه انگلیسی-مصری است که اشعار سیاسی بسیار قدرتمند و زییایی دارد. او در جشنواره فرهنگی جهان عرب، که در لندن برگزار شد در کنار شاعر فلسطینی مرید البرغوتی حاضر شد.
نوال صداوی نیز از جمله نویسندگان فعال مصری است که فعالیتهای گسترده اجتماعی نیز دارد. او یکی از پرکارترین نویسندگان مصر است که ۴۰ رمان منتشر کرده و آثارش به بیش از ۳۰ زبان در سراسر جهان ترجمه شده است. او که این روزها ۸۳ ساله است که موضوعات گستردهای از عشق، سرمایهداری و ناسیونالسیم در رمانهایش همیشه دیده میشود.
در کنار این نویسندگان میرال الطهاوی رمان نویس اولین رمانش را در سال ۱۹۹۵ منتشر کرد. دومین رمان وی ارتفاعات بروکلین نام داشت که به عنوان یکی از پرفروشترین آثار این نوییسنده مشهور شد. از نگاه منتقدان و کارشناسان ادبی الطهاوی یکی از نویسندگان شجاع و خوش ذوقی است که برای نگارش رمان و یا داستانهای کوتاهش از داستانهای یبادیهنشینی مصر کلیشههای رایج در جامعه ادبی این کشور فراتر میرود.
نظر شما