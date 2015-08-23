  1. استانها
سرپرست هیئت ورزش های کارگری کهگیلویه و بویراحمد:

مجموعه ورزشی کارگران در شهرستان کهگیلویه احداث می شود

دهدشت - سرپرست هیئت ورزش های کارگری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: مجموعه ورزشی کارگران در زمینی به مساحت چهار هکتار در شهرستان کهگیلویه احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طهمورث داستان ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی با هیئت های ورزشی اداره ورزش و جوانان، رابطین و عوامل اجرایی ورزش کارگری شهرستان کهگیلویه در جهت ارتقای سطح ورزش جامعه کارگری افزود: مجموعه های ورزشی کارگران در شهرهای مختلف استان در حال احداث است.

وی مساحت مجموعه ورزشی کارگران یاسوج را هشت هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: سالن فوتسال و استخر این مجموعه تکمیل شده و زمین چمن این مجموعه در حال احداث است.

داستان با اشاره به اینکه مجموعه ورزشی کارگران دهدشت در زمینی به مساحت چهار هکتار احداث می شود، یادآور شد: مراحل قانونی واگذاری زمین این مجموعه تا حدودی زمانبر بود که در حال حاضر این زمین آماده سازی شده است.

وی بیان داشت: با توجه به استعدادهای ورزشی موجود در شهرستان کهگیلویه، احداث این مجموعه ورزشی می تواند چشم انداز خوبی برای آینده کارگران باشد.

سرپرست هیأت ورزش های کارگری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: چند سالی است که ورزش شهرستان کهگیلویه از رونق افتاده و احداث مجموعه ورزشی کارگران می تواند کمک شایانی به ورزش این شهرستان کند.

داستان بیان کرد: هیأت ورزش های کارگری استان کهگیلویه و بویراحمد آمادگی برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت های مختلف در سطح این استان را دارد.

وی اضافه کرد: ورزش کارگران تنها شامل کارگران کارخانجات نیست و تمام افرادی که دارای دفترچه تأمین اجتماعی هستند را شامل می شود.

