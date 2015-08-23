مجموعه ورزشی کارگران در شهرستان کهگیلویه احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طهمورث داستان ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی با هیئت های ورزشی اداره ورزش و جوانان، رابطین و عوامل اجرایی ورزش کارگری شهرستان کهگیلویه در جهت ارتقای سطح ورزش جامعه کارگری افزود: مجموعه های ورزشی کارگران در شهرهای مختلف استان در حال احداث است.

وی مساحت مجموعه ورزشی کارگران یاسوج را هشت هکتار عنوان کرد و اظهار داشت: سالن فوتسال و استخر این مجموعه تکمیل شده و زمین چمن این مجموعه در حال احداث است.

داستان با اشاره به اینکه مجموعه ورزشی کارگران دهدشت در زمینی به مساحت چهار هکتار احداث می شود، یادآور شد: مراحل قانونی واگذاری زمین این مجموعه تا حدودی زمانبر بود که در حال حاضر این زمین آماده سازی شده است.

وی بیان داشت: با توجه به استعدادهای ورزشی موجود در شهرستان کهگیلویه، احداث این مجموعه ورزشی می تواند چشم انداز خوبی برای آینده کارگران باشد.

سرپرست هیأت ورزش های کارگری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: چند سالی است که ورزش شهرستان کهگیلویه از رونق افتاده و احداث مجموعه ورزشی کارگران می تواند کمک شایانی به ورزش این شهرستان کند.

داستان بیان کرد: هیأت ورزش های کارگری استان کهگیلویه و بویراحمد آمادگی برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت های مختلف در سطح این استان را دارد.

وی اضافه کرد: ورزش کارگران تنها شامل کارگران کارخانجات نیست و تمام افرادی که دارای دفترچه تأمین اجتماعی هستند را شامل می شود.