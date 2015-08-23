گفتگوهای صلح هند-پاکستان لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، لغو شدن این گفتگوها پیش از آغاز موجب قوت گرفتن این موضوع شده که دو کشور تمایلی برای حل تنش های میان خود را ندارند.

این وضعیت در حالی است که در هفته های گذشته و در مراسم هایی که به مناسبت سالروز استقلال دو کشور برگزار شده بود منابع هندی و پاکستانی از تمایل برای گفتگوهای صلح سخن گفته بودند.

هند و پاکستان تقریبا از هفت دهه قبل یعنی زمان استقلال دو کشور با یکدیگر تنش های مرزی دارند و تاکنون سه بار نیز با یکدیگر وارد جنگ شده اند.

در حال حاضر هر چند مدتی است که در منطقه مرزی دو کشور آتش بس برقرار است اما بطور مرتب خبرهایی در مورد درگیری در کشمیر و کشته شدن تعدادی از نیروهای دو طرف منتشر می شوند.