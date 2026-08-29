افتتاح چهار پروژه عمرانی و گردشگری با حضور استاندار گیلان در آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه همزمان با ششمین روز از هفته دولت در آستارا، استاندار گیلان به همراه جمعی از مدیران کل استان و مسئولان شهرستانی با حضور در این شهرستان، روند افتتاح و بهره‌برداری از چهار پروژه گردشگری، اقامتی و تولیدی را پیگیری کرد؛ پروژه‌هایی که بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌های جدید این شهرستان را تشکیل می‌دهند و زیرساخت‌های توسعه‌ای آستارا را تقویت می‌کنند.

مرکز تفریحی ساحلی نخستین طرح افتتاح‌شده بود؛ مجموعه‌ای گردشگری در وسعت ۱۲ هکتار که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با مجوز میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و واگذاری زمین توسط شهرداری آستارا اجرا شده است.

این مرکز شامل ۸ واحد اقامتی سوئیسی، ۶۰ کلبه اقامتی، ۲۵ سکوی نصب چادر، ۴۸ چشمه سرویس بهداشتی و ۱۲ حمام بوده و امکاناتی نظیر آمفی‌تئاتر روباز، زمین والیبال ساحلی، فوتبال ساحلی، تنیس و شهربازی در آن پیش‌بینی شده است. این طرح با ۹۵۵۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای ۱۲۰ نفر اشتغال دائم ایجاد کرده است.

در ادامه، پروژه سردخانه دو مداره ۵۰۰۰ تنی و واحد بسته‌بندی میوه ۲۰۰۰ تنی در روستای سیبلی افتتاح شد. این طرح با مجموع سرمایه‌گذاری ۲۲۰ میلیارد تومان شامل ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۲۰۰ میلیارد تومان آورده سرمایه‌گذار بخش خصوصی اجرا شده و برای ۱۰ نفر اشتغال دائم فراهم کرده است.

پروژه بعدی، یک هتل سه‌ستاره بود که با سرمایه‌ گذاری ۲۵۰۰ میلیارد ریال در پنج طبقه و با ۳۹ اتاق و ۱۱۸ تخت و زیربنای ۱۷۵۰ مترمربع به بهره‌برداری رسید. این مجموعه اقامتی برای ۲۱ نفر اشتغال ایجاد کرده و با هدف تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهری راه‌اندازی شده است.

همچنین واحد تولیدی آستارا در فضایی به مساحت ۱۴۰۰ مترمربع و با ۱۶ دستگاه تولید سبد افتتاح شد. این واحد صنعتی با ۲۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای ۲۰ نفر به‌صورت ثابت و ۳۰ نفر به‌صورت فصلی اشتغال ایجاد کرده است.

با افتتاح این پروژه‌ها، ظرفیت‌های گردشگری، تولیدی و اقتصادی آستارا تقویت شده و این شهرستان در مسیر توسعه پایدار گام‌های تازه‌ای برداشته است.