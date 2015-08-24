هادی بختیاری در گفتگو با مهر با بیان اینکه فصل میوه هایی مانند آلبالو، زردآلو و گیلاس به پایان رسیده است اظهار داشت: در حال حاضر میوه های مذکور در بازار عرضه نمی شود ضمن اینکه میوه هایی مثل شلیل و سیب گلاب نیز عرضه بسیار محدودی دارند اما به دلیل کاهش تقاضا برای این میوه ها قیمت آنها تغییر چندانی نداشته است.

وی با اشاره به ورود میوه های جدید از جمله سیب های دو رنگ دماوندی به بازار گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم پسته تازه از ۱۴ هزار تا ۲۲ هزار تومان، خیار رسمی از هزار تا هزار و ۷۰۰ تومان، انواع شلیل از سه هزار تا سه هزار و ۵۰۰ تومان، انجیر سیاه از دو هزار تا سه هزار و ۵۰۰ تومان، انجیر زرد از سه هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان، آلو شابلون از هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار و ۵۰۰ تومان، موز از سه هزار تا سه هزار و ۳۰۰ تومان، انبه از چهار هزار و هفت هزار و ۵۰۰ تومان، آناناس (کارتنی) از ۴۰ هزار تا ۶۰ هزار تومان، گلابی شاه میوه از پنج هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان، گلابی بیروتی از ۵ هزار تا هفت هزار و ۵۰۰ تومان و هندوانه از ۱۵۰ تا ۳۵۰ تومان است.

این مقام مسئول در میدان مرکزی میوه و تره بار قیمت هر کیلوگرم لیموترش با کیفیت و درشت را از چهار هزار تا هفت هزار و ۵۰۰ تومان عنوان و اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم آلو زرد سردخانه ای از دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار و ۵۰۰ تومان، انگور عسگری از هزار و ۵۰۰ تا سه هزار و ۵۰۰ تومان، انگور بی دانه از دو هزار تا سه هزار و ۵۰۰ تومان، انگور کندری و سمرقندی از دو هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار تومان، انگور مهره از هزار تا دو هزار تومان، سیب دورنگ دماوندی از هزار تا دو هزار تومان، سیب گلاب از دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار و ۵۰۰ تومان، هلو انجیری از سه هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان و هلو گرد از دو هزار و ۵۰۰ تا پنج هزار تومان است.

به گفته بختیاری هر کیلوگرم طالبی از ۷۰۰ تا هزار و ۲۰۰ تومان، خربزه از هزار تا هزار و ۵۰۰ تومان، بادمجان قلمی از ۹۰۰ تا هزار و ۲۰۰ تومان، بادمجان گلخانه از هزار و ۵۰۰ تا دو هزار و ۵۰۰ تومان، بادمجان دلمه از ۸۰۰ تا هزار و ۲۰۰ تومان، سیب زمینی از ۶۰۰ تا ۹۰۰ تومان، پیاز از ۵۰۰ تا ۸۰۰ تومان، انواع سبزی خوردن، پلو، کوکو، آش و قرمه از ۷۰۰ تا هزار تومان، کرفس از ۷۰۰ تا ۹۰۰ تومان، کاهو رسمی از ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان، کاهو پیچ سالادی از هزار و ۱۰۰ تا هزار و ۵۰۰ تومان، کلم سفید از هزار تا هزار و ۳۰۰ تومان، کلم قرمز از دو هزار تا دو هزار و ۲۰۰ تومان، هویج از هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۵۰۰ تومان، فلفل دلمه رنگی از سه هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار و ۵۰۰ تومان، فلفل دلمه سبز از هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۳۰۰ تومان، فلفل ریز دور شهری از هزار و ۵۰۰ تا دو هزار و ۵۰۰ تومان، فلفل ریز آستانه از چهار هزار تا چهارهزار و ۵۰۰ تومان و لوبیا سبز درجه یک از هزار و ۷۰۰ تا دو هزار تومان به مشتری عرضه می شود.

وی اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم سیر خشک از پنج هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان، کدو مسمائی از ۷۰۰ تا هزار و صد تومان، بامیه از دو هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار تومان و گوجه فرنگی از ۷۰۰ تا هزار و ۳۰۰ تومان است.