این روزها در «معمای شاه» با مشایخی و نیکپور همبازی‌ هستم

محمدعلی نجفی کارگردان سینما و تلویزیون که این روزها در سریال تاریخی «معمای شاه» به کارگردانی محمدرضا ورزی بازی می‌کند به خبرنگار مهر گفت: این روزها در سریال تلویزیونی «معمای شاه» به کارگردانی محمدرضا ورزی حضور دارم و نقش قوام السلطنه نخست وزیر محمدرضا شاه پهلوی را ایفا می کنم.

وی افزود: کاراکتر من طبق سناریو در سی قسمت اول این مجموعه حضور دارد و بازی من از اوایل دی ماه سال گذشته آغاز شده و بخش اعظم صحنه‌های مربوط به این شخصیت که در لوکیشن های مختلفی جلوی دوربین رفت، رو به اتمام است.

کارگردان «اشک زاینده رود» ادامه داد: روز گذشته (۳ شهریور) هم به همراه گروه تولید بخش های مربوط به کاخ گلستان به پایان رسید و قرار است به زودی تصویربرداری در کاخ سعدآباد آغاز شود.

نجفی در توضیح بیشتر نقشش بیان کرد: من در نقش قوام السلطنه این روزها با جمشید مشایخی در نقش آقا کمال دواتگر و سعید نیکپور در نقش میرزا احمد وزیری همبازی هستم.

وی در پایان اظهار کرد: علاوه بر بازیگری در سریال «معمای شاه» فیلم سینمایی سینمایی «پرسه در شهر لاجوردی» را در مرحله صداگذاری دارم که با اتمام مراحل فنی قصد دارم برای حضور در جشنواره فیلم فجر اقدام کنم.