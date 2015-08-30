عباس جلالی یکتا انیماتور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور انیمیشن «آقای بنفش» در هفدهمین جشن خانه سینما بیان کرد: «آقای بنفش» یک انیمیشن عاشقانه است که داستان آن در یک کافه رخ می دهد. در این انیمیشن سعی کرده ایم تا فضایی بین رئال و فانتزی شکل دهیم.

وی با تاکید بر اینکه این انیمیشن یک عاشقانه قابل فهم است، بیان کرد: مدت زمان انیمیشن «آقای بنفش» سه دقیقه است و برای ترانه ای به همین نام از گروه موسیقی «پالت» ساخته شده است.

این هنرمند جوان ادامه داد: «آقای بنفش» بعد از حضور در جشنواره فیلم تهران در جشنواره های مختلفی در کشورهایی چون چک، آمریکا، پرتغال، هند و ۱۲ کشور دیگر حضور داشته است.

وی با اشاره به اینکه یک پروژه جدید انیمیشن در دست دارد، توضیح داد: این پروژه در صورت تایید با همکاری مرکز سینمای مستند و تجربی تولید می شود.

جلالی یکتا با بیان اینکه این روزها تولید انیمشن در کشور کاهش پیدا کرده است، گفت: سازندگان انیمیشن به سمت تهیه کنندگان شخصی می روند که این مساله سبب شده تا آثاری در حوزه انیمیشن تولید شود که بییننده داشته باشد؛ آثاری که اکثر آنها انیمیشن های تبلیغاتی است.

کارگردان انیمیشن «آقای بنفش» در پایان تاکید کرد: در حال حاضر بخش دولتی روی انیمیشن های تجاری سرمایه گذاری کمتری می کند که این مساله باعث شده انیمیشن‌های تبلیغاتی به عنوان بدنه اصلی انیمیشن شناخته شوند. امیدوارم دولت بتواند در این زمینه برنامه ریزی مناسبی داشته باشد و فضای تولیدات انیمیشن رونق یافته و حرفه‌ای تر شود.