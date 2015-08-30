  1. هنر
  2. سینمای ایران
۸ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۵۸

عباس جلالی یکتا به مهر گفت:

«آقای بنفش» انیمیشن شد/ عاشقانه‌ای برای «پالت»

«آقای بنفش» انیمیشن شد/ عاشقانه‌ای برای «پالت»

کارگردان انیمیشن «آقای بنفش» اعلام کرد این اثر که در جشن خانه سینما پذیرفته شده اثری عاشقانه بر اساس یکی از قطعه‌های گروه موسیقی «پالت» است.

عباس جلالی یکتا انیماتور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور انیمیشن «آقای بنفش» در هفدهمین جشن خانه سینما بیان کرد: «آقای بنفش» یک انیمیشن عاشقانه است که داستان آن در یک کافه رخ می دهد. در این انیمیشن سعی کرده ایم تا فضایی بین رئال و فانتزی شکل دهیم.

وی با تاکید بر اینکه این انیمیشن یک عاشقانه قابل فهم است، بیان کرد: مدت زمان انیمیشن «آقای بنفش» سه دقیقه است و برای ترانه ای به همین نام از گروه موسیقی «پالت» ساخته شده است.

آقای بنفش

این هنرمند جوان ادامه داد: «آقای بنفش» بعد از حضور در جشنواره فیلم تهران در جشنواره های مختلفی در کشورهایی چون چک، آمریکا، پرتغال، هند و ۱۲ کشور دیگر حضور داشته است.

وی با اشاره به اینکه یک پروژه جدید انیمیشن در دست دارد، توضیح داد: این پروژه در صورت تایید با همکاری مرکز سینمای مستند و تجربی تولید می شود.

جلالی یکتا با بیان اینکه این روزها تولید انیمشن در کشور کاهش پیدا کرده است، گفت: سازندگان انیمیشن به سمت تهیه کنندگان شخصی می روند که این مساله سبب شده تا آثاری در حوزه انیمیشن تولید شود که بییننده داشته باشد؛ آثاری که اکثر آنها انیمیشن های تبلیغاتی است.

آقای بنفش

کارگردان انیمیشن «آقای بنفش» در پایان تاکید کرد: در حال حاضر بخش دولتی روی انیمیشن های تجاری سرمایه گذاری کمتری می کند که این مساله باعث شده انیمیشن‌های تبلیغاتی به عنوان بدنه اصلی انیمیشن شناخته شوند. امیدوارم دولت بتواند در این زمینه برنامه ریزی مناسبی داشته باشد و فضای تولیدات انیمیشن رونق یافته و حرفه‌ای تر شود.

کد مطلب 2898289

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها