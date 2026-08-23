۴ سارق در کرمانشاه به ۱۵ فقره سرقت اعتراف کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شکرالله کدیوریان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در نقاط مختلف کرمانشاه، رسیدگی به پرونده‌ها در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، سرنخ‌هایی از هویت سارقان به دست آوردند و پس از شناسایی متهمان، عملیات دستگیری آنها را در دستور کار قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه ادامه داد: چهار سارق شناسایی‌شده در چند عملیات جداگانه دستگیر و برای انجام تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی منتقل شدند.

کدیوریان تصریح کرد: متهمان در جریان بازجویی‌ها به ارتکاب ۱۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی، کیف‌قاپی و منازل خالی از سکنه اعتراف کردند.

وی در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به دستگاه قضائی معرفی شدند.