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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲

۴ سارق در کرمانشاه به ۱۵ فقره سرقت اعتراف کردند

۴ سارق در کرمانشاه به ۱۵ فقره سرقت اعتراف کردند

کرمانشاه - رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از دستگیری چهار سارق و کشف ۱۵ فقره سرقت اماکن خصوصی، کیف‌قاپی و منازل خالی از سکنه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شکرالله کدیوریان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در نقاط مختلف کرمانشاه، رسیدگی به پرونده‌ها در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، سرنخ‌هایی از هویت سارقان به دست آوردند و پس از شناسایی متهمان، عملیات دستگیری آنها را در دستور کار قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه ادامه داد: چهار سارق شناسایی‌شده در چند عملیات جداگانه دستگیر و برای انجام تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی منتقل شدند.

کدیوریان تصریح کرد: متهمان در جریان بازجویی‌ها به ارتکاب ۱۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی، کیف‌قاپی و منازل خالی از سکنه اعتراف کردند.

وی در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6925408

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