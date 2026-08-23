کشف ۱۱۶ کیلوگرم مواد مخدر و دستگیری ۳۰۰ متهم در عملیات پلیس مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ عبدالرضا جودکی، اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری شهرستانهای تابعه، در راستای پاکسازی نقاط آلوده و مقابله با خردهفروشان و توزیعکنندگان مواد مخدر، طرح «آرامش ۲۹» را در مناطق جرمخیز و حساس استان مرکزی اجرا کردند.
وی تصریح کرد: نیروهای انتظامی پیش از عملیات، با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی گسترده، نقاط آلوده را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی، محلهای هدف را مورد بازرسی قرار دادند.
جودکی با اشاره به نتایج این طرح افزود: در جریان بازرسی پاتوقهای شناساییشده در سطح استان، مقدار ۱۱۶ کیلوگرم انواع مواد مخدر و ۵ هزار و ۷۰۰ عدد قرص غیرمجاز کشف و ضبط شد همچنین در این عملیات، ۳۰۰ نفر از معتادان، خردهفروشان و توزیعکنندگان مواد مخدر دستگیر شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با اشاره به استقبال و رضایت شهروندان از اجرای این طرح، گفت: متهمان دستگیر شده جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، بهویژه در زمینه توزیع مواد مخدر، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیس با شماره ۱۱۰ اطلاعرسانی کنند
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