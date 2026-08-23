به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقیپور در نشست شورای آموزش و پرورش هرمزگان اظهار کرد: تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای آموزشی یکی از اولویتهای استان است و باید تلاش شود مدارس در موعد مقرر و پیش از آغاز سال تحصیلی آماده پذیرش دانشآموزان شوند.
وی با اشاره به پیگیریهای مستمر حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری افزود: با پیگیریهای انجامشده، مشکلات مربوط به آب و برق مدارس آماده افتتاح برطرف شده و مابقی موارد نیز تا پیش از بازگشایی مدارس حل خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان تأکید کرد: تأمین زیرساختهای مورد نیاز مدارس باید همزمان با تکمیل پروژهها دنبال شود تا هیچ مدرسهای به دلیل نبود امکانات و انشعابات آب و برق از چرخه بهرهبرداری خارج نماند.
صادقیپور با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای افتتاح پروژههای آموزشی استان گفت: برنامه زمانبندی افتتاح مدارس توسط ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهیه شده است.
وی ادامه داد: بر اساس این برنامه، بنا داریم پروژههای تکمیلشده را بهصورت مرحلهای و در مقاطع مختلف سال به بهرهبرداری برسانیم تا ظرفیتهای جدید آموزشی در سریعترین زمان ممکن در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این برنامه، تسریع در بهرهبرداری از پروژههای آموزشی و فراهم کردن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی و استمرار توسعه زیرساختهای آموزشی در استان است.
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