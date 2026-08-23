به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، با اشاره به نقش رسانه‌ها در تحولات یک سال گذشته اظهار کرد: خبرنگاران در جریان جنگ ۱۲ روزه، حوادث و ناآرامی‌های اجتماعی و دیگر مقاطع حساس، با اطلاع‌رسانی و روایتگری دقیق اجازه ندادند فضای جامعه در اختیار روایت‌های دشمن قرار گیرد.

وی افزود: در شرایطی که دشمن تلاش داشت با استفاده از ظرفیت گسترده رسانه‌ای خود، روحیه مردم را تضعیف و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند، خبرنگاران با امیدآفرینی، مطالبه‌گری و انعکاس واقعیت‌ها در میدان حضور داشتند و توانستند در برابر غول‌های رسانه‌ای جریان استکبار ایستادگی کنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پوشش گسترده مراسم اربعین در استان گفت: رسانه‌ها با حضور میدانی در مرزهای خسروی و سومار و انعکاس خدمات و ظرفیت‌های استان، جلوه‌ای واقعی از شکوه اربعین را به مخاطبان نشان دادند و مطالبه‌گری آنان در کنار پیگیری مسئولان، به تقویت جایگاه کرمانشاه در میزبانی از زائران کمک کرد.

حبیبی ادامه داد: امروز کرمانشاه از دو مرز اربعینی خسروی و سومار برخوردار است و خبرنگاران در گرمای شدید، با حضور در مرزها و انتقال اخبار و مشکلات، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های استان و پیگیری مطالبات مردم ایفا کردند.

وی همچنین راه‌آهن کرمانشاه - خسروی - بغداد را یکی از نمونه‌های اثرگذار مطالبه‌گری رسانه‌ای دانست و عنوان کرد: پیگیری و تحلیل رسانه‌ها موجب شد این پروژه از سطح یک مطالبه استانی فراتر رفته و در تعاملات ایران و عراق نیز مورد توجه قرار گیرد و در جریان سفر نخست‌وزیر عراق به ایران، موضوع آن در قالب تفاهم‌نامه میان دو کشور دنبال شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اجرای قانون تجارت مرزی از استان گفت: مطالبه‌گری رسانه‌ها در به ثمر رسیدن این موضوع مؤثر بود و اکنون بیش از ۷۴ هزار سرپرست خانوار در شهرستان‌های مرزی می‌توانند از مزایای این قانون و سهم درآمدهای مرزی بهره‌مند شوند.

حبیبی همچنین کشاورزی را از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان دانست و گفت: کرمانشاه با تولید حدود ۶ میلیون تن محصول کشاورزی و قرار گرفتن در رتبه چهارم کشور، نقشی مهم در امنیت غذایی دارد و رسانه‌ها با طرح مطالبات این حوزه، زمینه توجه بیشتر مسئولان و بخش خصوصی به ظرفیت‌های کشاورزی استان را فراهم کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حرکت کرمانشاه در حوزه انرژی‌های نو اشاره کرد و افزود: استفاده از پسماند برای تولید سوخت مورد نیاز صنایع و بهره‌گیری از بخارهای مازاد برای تولید برق، از جمله اقدامات نوآورانه‌ای است که با توجه به شرایط موجود انرژی، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: بسیاری از ظرفیت‌ها و مطالبات استان زمانی جدی‌تر دیده می‌شوند که رسانه‌ها آنها را با دقت، استمرار و نگاه کارشناسی دنبال کنند؛ بنابراین مطالبه‌گری و روایتگری حرفه‌ای خبرنگاران می‌تواند مسیر توسعه استان را شتاب ببخشد.